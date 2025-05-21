Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από την προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει της συμμετοχής στο Final Four της Ευρωλίγκας

Ολυμπιακός μπάσκετ

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (20/05) στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας στην «Etihad Arena» στις 23 με 25 Μαΐου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ολυμπιακός πάτησε για πρώτη φορά παρκέ επί Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εδάφους, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση, λίγες μόνο ημέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό με αντίπαλο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το χαλαρό πρόγραμμα έγινε στο προπονητικό της ομάδας Al Jazira, με την Πειραϊκή ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών με αρκετά πλάνα από την προπόνηση.

Πηγή: sport-fm.gr

