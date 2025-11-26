To ταξίδι για την Ιταλία και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα μετά τη γέννηση της στην Αρχαία Ολυμπία, σε μία λαμπρή εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ενσάρκωσε το γνήσιο Ολυμπιακό πνεύμα και τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Η Τελετή Αφής έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου που προσέδωσε μεγάλη αίγλη στην τελετή και ανέδειξε την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συνεχίζονται χιλιάδες χρόνια μετά, στη σύγχρονη εποχή.

Στην Τελετή Αφής παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, η Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Αντρέα Αμπόντι, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος ήταν ο Ολυμπιονίκης Πέτρος Γκαϊδατζής που πήρε τη Φλόγα από τα χέρια της Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά και μετά, μαζί με την Ιταλίδα Ολυμπιονίκη Στεφανία Μπελμόντο, ξεκίνησαν το ταξίδι του κορυφαίου Ολυμπιακού συμβόλου. Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα αφού πέρασε από το μνημείο του Βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, συνέχισε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με Λαμπαδηδρόμο τον Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένη Ταμπάκο.

Στην Τελετή Αφής, την Xoρογραφία των Ιερειών και των Κούρων εμπνεύστηκε η μοναδική Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου με τη μουσική επιμέλεια του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας η παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Το ποίημα «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα απήγγειλε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννη Στάνκογλου, ενώ την τελετή παρουσίασε η καταξιωμένη δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο να λέει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, σε αυτή την ιερή γη, μια γη όπου ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να σταματά, όπου οι πέτρες εξακολουθούν να ψιθυρίζουν τις ιστορίες των πρώτων αθλητών είμαστε όλοι εδώ μαζί, για άλλη μια φορά, για ένα Φως που δεν ανήκει σε ένα έθνος, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.

Για τους αρχαίους, η φωτιά ήταν ένα δώρο από τους Θεούς, ένα σύμβολο ζωής, αγνότητας και αλήθειας. Αλλά, δεν είναι πλέον θεϊκή φωτιά. Είναι μια ανθρώπινη φωτιά η φωτιά του θάρρους, της ενότητας, της συμφιλίωσης.

Αλλά η Φλόγα που άναψε, φέρει ένα βαθύτερο νόημα που διαμορφώθηκε από αιώνες αγώνα, ελπίδας και ανθρώπινης εξέλιξης. Αν σήμερα οι άνεμοι και τα σύννεφα μας παρότρυναν να ανάψουμε νωρίς τη Φλόγα, ας είναι ένα σημάδι ότι η Ολυμπία ανήκει σε όλα τα στοιχεία: τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και την ιερή φωτιά.

Και ακριβώς πίσω μας, στέκεται η Νίκη του Παιωνίου, το φτερωτό σύμβολο της νίκης, που κάποτε υψωνόταν για να γιορτάσει τον θρίαμβο σε έναν κόσμο πολέμων. Σήμερα βλέπει ένα διαφορετικό είδος κατάκτησης: όχι την ήττα ενός εχθρού, αλλά τη νίκη της ειρήνης επί της σύγκρουσης, του ανθρώπινου πνεύματος επί των δικών του περιορισμών.»

H Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι εμφανώς συγκινημένη τόνισε: «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διαφυλάσσοντας την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, διασφαλίζετε ότι αυτή η διαχρονική παράδοση συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο. Κάθε φορά που η Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο, μας υπενθυμίζεται από πού προέρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες – και οι διαχρονικές αξίες που αντιπροσωπεύουν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνω την αφή της Ολυμπιακής φλόγας και είμαι γεμάτη με τόσα πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το παρελθόν μας, ελπίδα για το μέλλον μας και έμπνευση από αυτά που μας ενώνουν. Το Μιλάνο Κορτίνα θα είναι οι πρώτοι Αγώνες της ζωής μου, και η επιστροφή μου στην Ελλάδα, όπου εξελέγην πρόεδρος πριν από λίγους μήνες, κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα πιο ουσιαστική. Νιώθω σαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να ενώνονται σε αυτή τη μοναδική στιγμή.

Χαιρετισμός απηύθυνε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος που τόνισε ότι «Η αφή της Φλόγας μάς επιτρέπει να μιλήσουμε ξανά για τις αξίες που δίνουν προσανατολισμό στην ανθρωπότητα. Αξίες που γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν εδώ. Αξίες που αναγνωρίζονται ως θεμέλιο της κοινής μας μοίρας. Η συναδέλφωση. Ο σεβασμός στη ζωή. Η δικαιοσύνη. Η αριστεία. Η ευγενής άμιλλα. Η ειρήνη.»

Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων “Milano Cortina 2026”, Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Στην πρώτη μέρα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας η Φλόγα αφού περάσει από Πύργο, Αμαλιάδα, Αρχαία Ήλιδα, Λαμπέια, Κλειτορία καταλήγει στα Καλάβρυτα.

