Απάντησε με… Λεονάρντο Ντι Κάπριο στους 300 τίτλους του Ολυμπιακού η Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίντεο

Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον σύλλογο του Ολυμπιακού!



Οι «ερυθρόλευκοι», επικράτησαν 11-7 της Βουλιαγμένης στον τρίτο τελικό της Α1 Πόλο Ανδρών, κατακτώντας έτσι το 37ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους!

Ένας τίτλος που έμελλε να αποτελέσει ορόσημο για την ομάδα του Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός έφτασε τους 300 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα!



Η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου έσπευσε με «τιτίβισμά» της να ευχηθεί στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια για αυτό το απίθανο ρεκόρ, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να αντιδρά αμέσως, στέλνοντας τα συγχαρητήριά της μέσω... του γνωστού GIF με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να χειροκροτεί!

🔴⚪️🏆A LEGENDARY CLUB!



The OLYMPIACOS FAMILY proudly celebrates 300 titles in our top men and women team sports! Moments of glory to you, moments of joy for us!#Olympiacos #Family #Champions #Greece #Football #Basketball #Volleyball #WaterPolo #Handball pic.twitter.com/aFNRGVDXa1