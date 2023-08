Μπάσκετ: «Συμφωνία Ολυμπιακού με Μάικ Τζέιμς - Eμπόδιο η Μονακό που δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει»

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν ασχολείται με παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο σε άλλες ομάδες, ωστόσο όσο δεν κλείνει το ρόστερ, οι φήμες δίνουν και παίρνουν.



Η τελευταία εξ αυτών εμπλέκει τους νταμπλούχους με τον Μάικ Τζέιμς!

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Αρέλ Γκινσμπέρ γράφει πως «οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μάικ Τζέιμς και ο Ολυμπιακός έχουν συμφωνήσει για τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του».



Ο Ισραηλινός ωστόσο εξηγεί παρακάτω πως «δεν θα είναι πολύ εύκολο να πάει εκεί. Ο Τζέιμς έχει ήδη πει στην ομάδα του πως θέλει να αποχωρήσει αλλά για την ώρα η Μονακό δεν ενδιαφέρεται να τον αφήσει να φύγει. Κρίσιμες μέρες οι επόμενες».



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συνδεθεί ξανά με τον Αμερικανό πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος φορά τη φανέλα των Μονεγάσκων την τελευταία διετία.

🚨🚨Source tells that Mike James and Olympiacos reached an agreement for all contract details.



However, it won’t be too easy for him to sign with the club.

James already told the club that he wants to leave but for now Monaco isn’t interested to let him go.



Crucial days ahead👀