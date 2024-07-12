Νικολογιάννης: «Παίκτης που κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς»

Με τα καλύτερα λόγια αναφέρθηκε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, με αφορμή την έως τώρα παρουσία του Σέρβου μέσου στον Παναθηναϊκό αλλά και τα στοιχεία που διαθέτει.



«Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Μαξίμοβιτς στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη, το λένε και οι συμπαίκτες του που τον ζουν καθημερινά στο Κορωπί, θα τον δει και ο κόσμος. Μιλάμε για παίκτη που κάνει την διαφορά, έναν παίκτη που τρέχει παντού, δίνει τρομερή ενέργεια, ενώ κάνει πολύ απλά πράγματα με την μπάλα. Μπορεί να παίξει και 8άρι, αν και η θέση η καλή του είναι το 6», είπε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στο νέο δημοσίευμα για τον Ιωαννίδη, ο ρεπόρτερ του σταθμού δεν το επιβεβαίωσε, ενώ επανέλαβε ότι αυτή την στιγμή το «τριφύλλι» δεν θέλει να τον δώσει και, αν δεν αλλάξει κάτι από την μεριά του Έλληνα σέντερ φορ, θα συνεχίσει να έχει αυτή την στάση.



Παράλληλα, ο Νικολογιάννης ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον Σακίρι, γιατί πλέον ο Ελβετός παίζει ως δεκάρι αλλά εκείνος ψάχνει για εξτρέμ.



Σχολιάζοντας, δε, το χθεσινό ματς της Μπότεβ Πλόβντιβ με τη Μάριμπορ σημείωσε πως αμφότερες έχουν προβλήματα στην άμυνα αλλά δημιουργούν φάσεις και εκτίμησε ότι οι «πράσινοι» θα περάσουν, ως οφείλουν, αν είναι σοβαροί.



Ακούστε το ηχητικό:

