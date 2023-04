Οι Μπακς έσπασαν το πιο… παράξενο ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ!

Μία πολύ κομβική νίκη έκαναν οι Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, καθώς τα «ελάφια» πήραν το game 2 και ισοφάρισαν τη σειρά παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η νίκη αυτή, μάλιστα, σε συνδυασμό με την απουσία του «Greek Freak», οδήγησε τους Μπακς σε ένα νέο αλλά και... περίεργο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε το ESPN Stats & Info «οι Μπακς σκόραραν 138 πόντους χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτοί είναι οι περισσότεροι πόντοι σε έναν αγώνα από μία ομάδα που δεν είχε τον κορυφαίο της σκόρερ, στην ιστορία των playoffs του NBA».

The Bucks scored 138 points without Giannis Antetokounmpo.



That is the most points in a game by a team without their leading scorer from the regular season in NBA postseason history. pic.twitter.com/4LZ20cEMHf