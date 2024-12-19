Οι αγώνες των «αιωνίων» στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η διαβολοβδομάδα της Euroleague κορυφώνεται με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να παίζουν ξανά εντός έδρας και τον bwinΣΠΟΡ FM να σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Απόψε, οι «πράσινοι» πρωταθλητές Ευρώπης του Εργκίν Αταμάν ρίχνονται στη μάχη στις 19:45, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο κόντρα στην Μπασκόνια. Περιγράφει από το ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (20.12) στις 21:15 η σκυτάλη περνά στα χέρια των «ερυθρολεύκων» του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους Πειραιώτες να θέλουν να μην αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στην Άλμπα Βερολίνου. Στη μετάδοση από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ασίστ στους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Μπασκόνια και Ολυμπιακός-Άλμπα Βερολίνου με τη σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

