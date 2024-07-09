Έξαλλος ο δήμαρχος της Μασσαλίας: «Θα πω στον πρόεδρο της Μαρσέιγ να μην πάρει τον Γκρίνγουντ»

Ο Μέισον Γκρίνγουντ έχει εξελιχτεί σε... βαρίδι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ψάχνεται για να τον πουλήσει έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Ο Άγγλος επιθετικός είχε εμπλακεί σε υπόθεση επίθεσης και σεξουαλικής κακοποίησης το 2022 και, παρότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, έχασε τη θέση του στην ομάδα και παραχωρήθηκε πέρυσι ως δανεικός στη Χετάφε.

Τώρα, υπάρχουν σενάρια που σον συνδέουν με διάφορα κλαμπ, μεταξύ των οποίων και η Μαρσέιγ, με τον δήμαρχο της Μασσαλίας πάντως να εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο αυτό.

«Είχα δει φωτογραφίες που με είχαν σοκάρει, το να χτυπάς έτσι τη γυναίκα σου σε καθιστά ανάξιο και δεν πιστεύω πως έχει θέση στην ομάδα μας. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Μαρσέιγ να μην τον πάρει, δεν θέλω η ομάδα μου να καλυφθεί με την ντροπή του να έχει έναν παίκτη που χτυπά τη γυναίκα του» ανέφερε ο Μπενουά Παγιάν, που πρόσφατα είχε αντιτεθεί και στο ενδεχόμενο απόκτησης του Γιουσέφ Ατάλ, λόγω αντισημιτικής δημοσίευσής του.

