Παρελθόν από την Εθνική Ομάδα αποτελούν οι Κώστας Κωνσταντινίδης και Τάκης Φύσσας.



Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Σωτήρης Ταμπάκος, οι συμβάσεις των δύο προαναφερθέντων έληξαν στις 30/06 και τελικά δεν ανανεώθηκαν.

αποτέλεσε τον τεχνικό διευθυντή των Εθνικών Ομάδων, ενώ οείχε το πόστο του αθλητικού διευθυντή της Εθνικής Ανδρών.Η τάση είναι να υπάρξει τεχνικός διευθυντής των, με έμφαση από την Ελπίδων και κάτω, ενώ για την ανδρών θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόσωπο που θα έχει τον ρόλο του τιμ μάνατζερ και θα αποτελέσει συνεργάτη του

