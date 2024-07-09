Λογαριασμός
Παρελθόν από την Εθνική οι Κωνσταντινίδης και Φύσσας

Κώστας Κωνσταντινίδης και Τάκης Φύσσας δεν θα συνεχίσουν στα πόστα τους στην Εθνική ομάδα

Παρελθόν από την Εθνική Ομάδα αποτελούν οι Κώστας Κωνσταντινίδης και Τάκης Φύσσας.

Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Σωτήρης Ταμπάκος, οι συμβάσεις των δύο προαναφερθέντων έληξαν στις 30/06 και τελικά δεν ανανεώθηκαν.



Ο Κωνσταντινίδης αποτέλεσε τον τεχνικό διευθυντή των Εθνικών Ομάδων, ενώ ο Φύσσας είχε το πόστο του αθλητικού διευθυντή της Εθνικής Ανδρών.

Η τάση είναι να υπάρξει τεχνικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων, με έμφαση από την Ελπίδων και κάτω, ενώ για την ανδρών θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόσωπο που θα έχει τον ρόλο του τιμ μάνατζερ και θα αποτελέσει συνεργάτη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
