«Πιέζει για Γιαννούλη η Άουγκσμπουργκ – Έχει μεγάλες προτάσεις από ΟΣΦΠ, ΠΑΟ και ΑΕΚ»

Τεράστια μάχη για την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννούλη ανάμεσα σε τρεις ελληνικές ομάδες φαίνεται πως υπάρχει.



Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος του «Sky Sports», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 28χρονος αριστερός μπακ έχει μεγάλες προσφορές στα χέρια του από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ!

Την ίδια ώρα, η Άουγκσμπουργκ φαίνεται να μην παρατά την περίπτωση του Γιαννούλη και πιέζει για να του αποσπάσει τη θετική απάντηση, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο ο Έλληνας φουλ-μπακ θα ήθελε να αγωνιστεί στην Bundesliga.



Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν έχει πάρει την απόφασή του για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά αυτή αναμένεται σύντομα.



Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός στράφηκε τις τελευταίες ημέρες και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά το ενδιαφέρον για τον 28χρονο ακραίο αμυντικό παραμένει «ζωντανό», ενώ προσφάτως από την ΑΕΚ είχε γνωστοποιηθεί ότι έχει αποσυρθεί από την όλη υπόθεση, λόγω της αργοπορίας του ποδοσφαιριστή να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.



Ο Γιαννούλης κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με τη Νόριτς. Έχει περάσει και από Ατρόμητο, Bέροια, Πιερικό και ΠΑΟΚ, ενώ είναι 27 φορές διεθνής με τη «γαλανόλευκη».

⚪️🟢🔴 FC Augsburg, still pushing to sign Dimitrios #Giannoulis as a free agent!



The 28 y/o left-back is still open to join FCA as he wants to play in the Bundesliga. But understand that three clubs from Greece now are trying to hijack the deal with official top offers to the… pic.twitter.com/j5LfKAy4tJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2024

