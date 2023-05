Ο Σλούκας αναδείχθηκε MVP των Game 5 των playoffs της Ευρωλίγκα

Ήταν δίκαιο έγινε πράξη! Ο Κώστας Σλούκας μετά την εκπληκτική του εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ στο ΣΕΦ, αναδείχθηκε ως ο MVP του Game 5 σύμφωνα με τη Euroleague. O έμπειρος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ήταν καθοριστικός στη νίκη με 84-72 καθώς πέτυχε 22 πόντους, είχε 3 ριμπάουντ ενώ μέτρησε και 6 ασίστ λαμβάνοντας έτσι για δεύτερη φορά στην καριέρα του τη συγκεκριμένη διάκριση.

Θυμίζουμε ότι ο Σλούκας ξεπέρασε τις 1500 ασίστ στην κορυφαία διοργάνωση ενώ έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που έφτασε τους 4 χιλ. βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

