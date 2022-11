Ο Πικέ πόζαρε με τα 30 τρόπαια που κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο

Λίγες μέρες μετά το τελευταίο του ματς ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο Ζεράρ Πικέ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο την ομάδα, ποζάροντας στο χορτάρι του «Καμπ Νόου» μαζί με τα 30 τρόπαια που κατέκτησε ως μέλος των «μπλαουγκράνα».

«Το να μπορείς να κατακτήσεις όλα αυτά τα κύπελλα είναι μια αξέχαστη ανάμνηση, πολύ πολύτιμη. Ήταν μια απρόσμενη νύχτα. Ο σύλλογος τα πήγε φανταστικά και ετοίμασε ένα υπέροχο πάρτι, στο οποίο όλα κύλησαν ομαλά. Για μένα και την οικογένειά μου ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα που θα τη θυμόμαστε για πάντα» ανέφερε ο Ισπανός αμυντικός μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Thank you for everything, legend @3gerardpique! #Sempr3 pic.twitter.com/v5Kupt0v1c