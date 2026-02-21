Η ώρα του Σλούκα: Τι κάνει σε τελικούς Κυπέλλου και πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο πρώτος τίτλος του 2026 κρίνεται στο Ηράκλειο, με φόντο έναν ακόμη «αιώνιο» τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από πολλούς τι σημαίνουν τέτοιου είδους βραδιές: τον αρχηγό, τον Κώστα Σλούκα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.