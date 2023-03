Ο Μέσι πήρε δώρο χρυσά iPhone στους συμπαίκτες και στο τιμ της εθνικής Αργεντινής

Ένα ξεχωριστό και απόλυτα εντυπωσιακό δώρο έκανε ο Λιονέλ Μέσι στους συμπαίκτες και στο προσωπικό της εθνικής Αργεντινής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ πριν από περίπου 2,5 μήνες.

Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» αγόρασε 35 χρυσά iPhone 24 καρατίων, που συνολικά κόστισαν περίπου 200.000 ευρώ, και τα οποία παραδόθηκαν στο σπίτι του στο Παρίσι το περασμένο Σάββατο (25/2).

«Ο Λιονέλ ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό και ευχάριστο για να γιορτάσει την πιο περήφανη στιγμή του. Ήρθε σε επαφή με τον επιχειρηματία Μπεν Λάιονς (CEO της Design Gold) και κατέληξαν στο σχέδιο μαζί», αναφέρει μία πηγή που μεταδίδει η Sun.

Επίσης, κάθε κινητό έχει χαραγμένο ψηλά το όνομα, τον αριθμό του κάθε παίκτη και το σήμα της εθνικής Αργεντινής.

