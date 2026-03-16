Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στα φιλικά της Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία, τα οποία θα διεξαχθούν στις 26 και 31 Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο αυτά παιχνίδια αποτελούν τις τελευταίες δοκιμές της «σελεσάο» πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Ιταλό τεχνικό να καταλήγει στον κορμό που θα οδηγήσει την ομάδα στη διοργάνωση.

Για ακόμη μία φορά, ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στις επιλογές του Αντσελότι, παρά το γεγονός ότι ο σταρ της Αλ Χιλάλ έχει επιστρέψει σε προπονητικούς ρυθμούς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Η νέα απουσία του από την αποστολή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βραζιλία, όπου ο Νεϊμάρ παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ποδοσφαιριστές της χώρας. Για πολλούς φιλάθλους, αποτελεί σύμβολο της σύγχρονης «σελεσάο», και η πιθανότητα να μη βρίσκεται στο Μουντιάλ προκαλεί απογοήτευση και ανησυχία.

Παρά τη λατρεία που τρέφει ο κόσμος για εκείνον, ο Αντσελότι φαίνεται να επιμένει στη στρατηγική του, αφήνοντας τον Νεϊμάρ εκτός και από τα τελευταία φιλικά πριν την ανακοίνωση της τελικής λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

