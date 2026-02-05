Μια μέρα μετά τη συμπλήρωση 118 ετών ζωής και ιστορίας, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου.

Πριν την έναρξη του ματς, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ως αρχηγός του «δικεφάλου του βορρά» κρατούσε και μια πλακέτα για να δώσει στον captain των «πράσινων», Τάσο Μπακασέτα.

Ήταν ένα μικρό δώρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό για τα 118α γενέθλια και αναμφίβολα μια ιδιαίτερη και όμορφη κίνηση.

Πηγή: skai.gr

