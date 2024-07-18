Ο Φώτης Ιωαννίδης ανήκει πια 100% στον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό, αγοράζοντας όλα τα δικαιώματα του διεθνούς επιθετικού!



Αυτό έκανε γνωστό ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του «τριφυλλιού». Όπως είπε, οι «πράσινοι» έδωσαν ένα σημαντικό ποσό για να αγοράσουν από την ομάδα της Βοιωτίας αυτό το 50% μεταπώλησης για τον Ιωαννίδη, που έχει φέρει αυτό το καλοκαίρι τεράστιες προτάσεις από Μπολόνια, Ίπσουιτς και Σπόρτινγκ Λισαβώνας.



Από εκεί και πέρα, ο ρεπόρτερ στάθηκε στο θέμα του αριστερού μπακ, αλλά και σε αυτό του εξτρέμ. Σχετικά με τον μπακ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός το παλεύει ακόμη για τον Μαρτίν και προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση για αυτόν, ωστόσο επεσήμανε ότι από τη στιγμή που ο Γιαννούλης δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι και πάλι για την περίπτωσή του. «Ας το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας», τόνισε χαρακτηριστικά.



Για το θέμα του εξτρέμ ο Νίκος Αθανασίου σημείωσε ότι ίσως η προσπάθεια αυτή να είναι περισσότερο προχωρημένη συγκριτικά με εκείνη του αριστερού μπακ. Υπογράμμισε ότι τα ονόματα των Λούκα Μόουρα και Βάργκας, που γράφηκαν χθες, δεν φαίνεται να απασχολούν τους «πράσινους», επισημαίνοντας, βέβαια, ότι αν κριθεί ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση, μία «τρέλα», όπως είπε χαρακτηριστικά, για κάποιον παίκτη, τότε μια τέτοια θα είναι.



«Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, όμως, φαίνεται να είναι παίκτης, που προσπαθεί να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ίσως να είναι κάποιος άλλος, κάποια άλλη περίπτωση πιο ψηλά», ανέφερε με νόημα τονίζοντας και πάλι ότι «οι ''πράσινοι'' κινούνται με απόλυτη μυστικότητα και σε αυτή τη μεταγραφική περίπτωση», κατέληξε.



Ακούστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

