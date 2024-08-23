Στο ξεχωριστό κεφάλαιο «Φώτης Ιωαννίδης», στο ματς του Παναθηναϊκού στη Γαλλία και στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

Συζητώντας με τον Σωτήρη Ταμπάκο, υπογράμμισε για τον Έλληνα επιθετικό ότι η διοίκηση δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό που αρνείται να τον πουλήσει και από το γκολ παγκόσμιας κλάσης -όπως το χαρακτήρισε- που πέτυχε διατηρεί το «τριφύλλι» ζωντανό για την πρόκριση.

Επισήμανε ότι το ανησυχητικό από το χτεσινό ματς ήταν πως δεν μπήκαν καλά οι «πράσινοι» και φαινόταν ότι θα δεχτούν γκολ, ενώ για περισσότερα από 70 λεπτά έπαιζαν με παίκτη παραπάνω και ήταν προβλέψιμοι στη δημιουργία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες, αλλά η Λανς είναι το φαβορί και σε αυτή τη δύσκολη προσπάθειά του θα χρειαστεί να έχει στη ρεβάνς τη στήριξη του κόσμου με ένα ΟΑΚΑ που θα έχει 50-60 χιλιάδες κόσμο.

Επίσης, έκανε λόγο πως θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, χρησιμοποιώντας τους πιο γρήγορους παίκτες, ενώ η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο θα πρέπει να αξιοποιήσει τους χώρους για να πετύχει μια πρόκριση που -όπως τόνισε- αλλάζει το κλίμα.

