Νικολακόπουλος: «Ο Μασούρας ήταν η πιο… έξυπνη μεταγραφή του Ολυμπιακού»

Την παραμονή του Γιώργου Μασούρα στον Ολυμπιακό σχολίασε ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» ανέφερε πως ο διεθνής κυνηγός αποτελεί ίσως την πιο καλή και έξυπνη μεταγραφή του Ολυμπιακού σχετικά με τα χρήματα που κόστισε η αγορά του και με αυτά που έπαιρνε ο ίδιος για 5,5 χρόνια και σε σχέση με την παρουσία του στην ομάδα, στην οποία έχει πάνω από 250 ματς με συμμετοχή περίπου σε 100 τέρματα (γκολ και ασίστ) σε αυτό το διάστημα.

