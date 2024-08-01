Νέος προπονητής της Εθνικής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Σε συμφωνία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής ομάδας ήρθε η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, όπως αποκάλυψε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Το deal είναι για δύο χρόνια και θα επικυρωθεί στις εκλογές στις 22 Ιουλίου, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να έχει ως πρώτη αποστολή τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας στο Nations League, με πρώτο αυτό στις 7 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Φινλανδία εντός έδρας.

Ο 61χρονος προπονητής, που θα διαδεχτεί τον Γκουστάβο Πογέτ, θα εργαστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε εθνική ομάδα και όχι σε σύλλογο έχοντας δουλέψει ως τώρα σε Νίκη Βόλου, ΑΠΟΕΛ, Ηρακλή, Παναχαϊκή, Αλ Νασρ και Παναθηναϊκό.

Σημειώνεται πως είχε συμφωνήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά αποχώρησε τον Απρίλιο του 2020, χωρίς να καθίσει ούτε σε ένα ματς στον πάγκο της εθνικής ομάδας, καθώς έπεσε πάνω στο γενικό λουκέτο λόγω κορωνοϊού.

Η συνεργασία των δυο πλευρών προβλέπει αποδοχές περίπου 900.000 ευρώ για τον Σέρβο τεχνικό ετησίως, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται συνολικά τέσσερις συνεργάτες του (δυο βοηθοί και ισάριθμοι γυμναστές) με τους οποίους συνυπήρξε στον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League:

1η αγωνιστική (7 Σεπτεμβρίου 2024) Ελλάδα-Φινλανδία 21:45

2η αγωνιστική (10 Σεπτεμβρίου 2024) Ιρλανδία-Ελλάδα 21:45

3η αγωνιστική (10 Οκτωβρίου 2024) Αγγλία-Ελλάδα 21:45

4η αγωνιστική (13 Οκτωβρίου 2024) Ελλάδα-Ιρλανδία 21:45

5η αγωνιστική (14 Νοεμβρίου 2024) Ελλάδα-Αγγλία 21:45

6η αγωνιστική (17 Νοεμβρίου 2024) Φινλανδία-Ελλάδα 19:00

