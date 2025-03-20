Αδιάβαστος ο Ολυμπιακός, έμεινε... μετεξεταστέος στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας τη δεύτερη φετινή του ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Παρ' ότι, είχε - θεωρητικά - το πάνω χέρι λόγω της παντελούς έλλειψης «5αριού» στη 12άδα των Σέρβων, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς της, εγκλωβίστηκε στα small ball και τα γρήγορα σχήματα των φιλοξενούμενων, χάνοντας τελικώς με σκορ 81-73 και ενώ νωρίτερα η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε φτάσει μέχρι και το +17 στα τέλη της δεύτερης περιόδου.



Σε ένα γιορτινό κλίμα στο φαληρικό γήπεδο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, οι Πειραιώτες ουσιαστικά είδαν το σερί των έξι διαδοχικών νικών τους να λαμβάνει τέλος ελέω των πολλών λαθών (14 για 21 ασίστ), αλλά και της κακής εικόνας που έδειξαν στο αμυντικό κομμάτι.

Κορυφαίος για τους νικητές που ανέβηκαν στην 6η θέση με ρεκόρ 17-13, ήταν ο Γκεντράιτις με 20 πόντους και 6/7 τρίποντα, ενώ, από κοντά ακολούθησαν οι Κάνααν (13π.) και ΜακΙντάιρ (15π., 11ρ.).

Για τους γηπεδούχους που παρέμειναν στην κορυφή (22-8) και πολύ δύσκολα θα την χάσουν - όπως και την πρώτη 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας - ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ (19π., 9ρ.) και ΜακΚίσικ (14π., 7ρ., 5ασ.), σε ένα βράδυ όπου ο Φουρνιέ έμεινε στα... ρηχά με μόλις 7 πόντους και 2/8 σουτ.

Το ματς:

Αρκετά νωθρό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, ο οποίος αν και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του στη θέση «5» δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, κάποια λάθη, αλλά και η χαλαρότητα στην άμυνα, επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να βρει εύκολα καλάθια και με τους Νταβίντοβατς και ΜακΙντάιρ να προηγηθεί με 9-2 στο τρίλεπτο. Το τάιμ άουτ του έξαλλου Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να βραχυκυκλώνουν επιθετικά και να πραγματοποιούν κακή εμφάνιση στο πίσω μέρος του παρκέ. Κάπως έτσι, ένα εντυπωσιακό 8-0 σερί δια χειρός του ΜακΙντάιρ, εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 και το 17-2 ένα λεπτό αργότερα. Σχεδόν τρία λεπτά μετά το μοναδικό του καλάθι, οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Λι και τις βολές του Μιλουτίνοφ (6-17), την ώρα όπου διαρκώς έκαναν λάθη, κλείνοντας το δεκάλεπτο με 6 λάθη για μόλις μία ασίστ. Το τρίποντο του Γκεντράιτις στο 8' έγραψε το 20-6, για να έρθει το buzzer beater λέι απ του Φουρνιέ και να διαμορφώσει το 8-20 της περιόδου.

Με τους Πίτερς, Λι και Φουρνιέ να βρίσκουν μαζεμένα καλάθια, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 15-25 στο 12ο λεπτό. Ο Γκεντράιτις ωστόσο με νέο τρίποντο έγραψε το 15-28, προτού οι Λι και Βεζένκοφ με 1/2 βολές έκαστος μειώσουν στο 17-28 στο 14'. Όντας... αναγκασμένος να ακολουθήσει το χαμηλό και γρήγορο σχήμα του Ερυθρού, ο Μπαρτζώκας επέλεξε να παίξει και εκείνος χωρίς «5άρι» στο συγκεκριμένο κομμάτι του αγώνα. Βεζένκοφ και Φουρνιέ με μεγάλα προσωπικά καλάθια μείωσαν στους +7 και το 24-31 στο 16', δείχνοντας πως σιγά-σιγά οι Πειραιώτες παίρνουν το μομέντουμ. Παρ' όλα αυτά, ο Γκεντράιτις με το 5ο τρίποντό του στο ματς (!) και ο εκρηκτικός ΜακΙντάιρ (αμφότεροι με 15 πόντους στο ημίχρονο) έτρεξαν ένα γρήγορο 10-0 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +17 και το 24-41. Ένα μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη από τη γωνία και ένα δίποντο του Νταβίντοβατς στο τελευταίο λεπτό, έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 27-43.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου και οι... φωνές του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια έφεραν την «αφύπνιση» των παικτών του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πολύ δυναμικά και συγκεντρωμένα στην τρίτη περίοδο, καταφέρνοντας να φέρουν το ματς στα μέτρα τους και να βγάλουν την επιθετική του άμυνα στο παρκέ. Με δύο τρίποντα στου Παπανικολάου στο πρώτο λεπτό, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 10 (33-43), με τον αρχηγό να μειώνει και άλλο με δύο βολές λίγο αργότερα (35-43). Κάλινιτς και Γκεντράιτις ξεκόλλησαν επιθετικά τους Σέρβους με τον Βεζένκοφ να παίρνει το όπλο του και με οκτώ μαζεμένους πόντους (2 τρίποντα) να στέλνει τη διαφορά στους 7 (43-50) στο 26'! Σειρά είχε ο Σακίλ ΜακΚίσικ να πετύχει δύο back-to-back τρίποντα για το 51-55 στο 28', προτού ο Κάνααν με τρίποντο δώσει μια ανάσα στον Ερυθρό και τους ΜακΚίσικ και Φαλ να την... παίρνουν πίσω για το 55-58 της περιόδου.

Στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου και συγκεκρινένα στα πρώτα τρία λεπτά του δεκαλέπτου, η ομάδα του κόουτς Σφαιρόπουλου με «όπλο» το μακρινό της σουτ κατάφερε να ξεφύγει εκ νέου στο σκορ. Συγκεκριμένα, με τα τρίποντα των Ντος Σάντος, Νέντοβιτς και τα δύο του Κάνααν, οι φιλοξενούμενοι έγραψαν το +13 και το 59-74 στο 33'. Όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτσι και τώρα, ο Μπαρτζώκας ακολούθησε τα κοντά σχήματα του Ερυθρού, με τους Βεζένκοφ, ΜακΚίσικ και Πίτερς να βρίσκουν σκορ και να ροκανίζουν τη διαφορά μέχρι και τους 6 για το 71-77 στο 39'. Στο φινάλε δεν μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση, με τον σύλλογο του Βελιγραφίου να πανηγυρίζει σπουδαίο διπλό με το τελικό 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 8-20, 27-43, 55-58, 73-81.

