Ελλαδάρα από ατσάλι πήρε το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ U20

Με τρομερή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, η Εθνική έκανε την ανατροπή και νίκησε 70-68 το Βέλγιο στον μικρό τελικό, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ U20!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το comeback ήταν ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Ακόμη ένα νταμπλ-νταμπλ από τον Ζούγρη, καθώς τελείωσε το ματς με 14π. και 13 ριμπάουντ.

Από τους Βέλγους, ξεχώρισε ο Μπράιαντ με 19 πόντους, εκ των οποίων οι 17π. ήταν από το πρώτο ημίχρονο!

Το ματς

Με τους Ζούγρη, Σαμοντούροβ, Βασιλείου, Καρακώστα και Παρασκευόπουλο ξεκινά η Ελλάδα. Μετά τη μέτρια αρχή, καθώς βρέθηκε πίσω με 6-0, η Εθνική ισορρόπησε την κατάσταση και πήρε εκείνη το προβάδισμα (8-9), στο 4’. Στη συνέχεια, οι Παρασκευόπουλος και Ζούγρης έστειλαν την ομάδα του Παπαδόπουλου στο +6 (11-17), το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (15-21).

Στα πρώτα τέσσερα λεπτά της δεύτερης περιόδου, η κακή περιφερειακή άμυνα της Εθνικής έδωσε πολλά ελεύθερα τρίποντα στο Βέλγιο και έτσι όχι μόνο έκανε την ανατροπή, αλλά ξέφυγε στο +5 (30-25). Η Ελλάδα δεν έλυσε ούτε στη συνέχεια το επιθετικό της πρόβλημα, με τους Βέλγους να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +11 (40-29) και τις βολές του Κωνσταντινίδη να διαμορφώνουν το 40-31 του πρώτου ημιχρόνου.

Με τους Σαμοντούροβ και Κωνσταντινίδη η Ελλάδα πλησίασε (42-38), στα πρώτα τέσσερα λεπτά του δεύτερου μέρους. Το Βέλγιο αντέδρασε και ξέφυγε στο +8 (48-40), με την Εθνική να απαντά με μπροστάρη τον Ζούγρη και να μειώνει ξανά στο τέλος τρίτης περιόδου (50-46).

Στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, οι Βέλγοι διατηρούσαν την απόστασή τους με τα τρίποντα (56-50), με την Ελλάδα να βγάζει αντίδραση με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντινίδη και με σερί 7-0 να παίρνει το προβάδισμα (56-57), στο 34’. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το τρίποντο του Καρακώστα να φέρνει την Εθνική στο +2 (63-65), στα 1:20’’ πριν τη λήξη. Το Βέλγιο ισοφάρισε προσωρινά, με τον Κωνσταντινίδη να απαντά με ένα προσωπικό 4-0, για το +4 (65-69), στα 10,1’’ πριν τη λήξη, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 68-70!

