Πέθανε ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Μπίλι Μπίνγκαμ

Το θάνατο του πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας και του ΠΑΟΚ Μπίλι Μπίνγκαμ ανακοίνωσε την Παρασκευή η Βορειοϊρλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ο 90χρονος Βορειοϊρλανδός πρώην προπονητής, ως ποδοσφαιριστής είχε γίνει γνωστός με τη φανέλα της Σάντερλαντ και ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μέχρι και σήμερα αποτελούσε τον μεγαλύτερο σε ηλικία πρώην προπονητή/ποδοσφαιριστή της Έβερτον.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, ο Μπίνγκαμ έφυγε ήρεμα από τη ζωή στα 90 του έτη στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων όπου διέμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έπασχε από άνοια εδώ και μια 15ετία.

Ο Μπίνγκαμ είχε χριστεί 56 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε ομοσπονδιακό τεχνικό της για τέσσερα χρόνια.

Ακολούθως, πέρασε και από την εθνική μας ομάδα, με την οποία είχε μετρήσει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες μεταξύ 1971 και 1973.

Το 1977, ανέλαβε τον ΠΑΟΚ αλλά αποχώρησε μέσα σε έξι μήνες, ενώ δούλεψε και σε ομάδες όπως η Λίνφιλντ, η Έβερτον και η Σάουθπορτ.



It is with great sadness that the Irish FA has learned of the passing of its esteemed former player and manager Billy Bingham at the age of 90