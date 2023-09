Σταματά το ποδόσφαιρο ο Μάρκους Μπεργκ Αθλητικά 17:09, 25.09.2023 linkedin

Ο Μάρκους Μπεργκ αποφάσισε να σταματήσει άμεσα το ποδόσφαιρο και το έκανε γνωστό με δήλωσή του