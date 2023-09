Σάλος στην Ισπανία: Βίντεο με χειρονομίες του γιου του Σιμεόνε στους οπαδούς της Ρεάλ Αθλητικά 16:55, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο μεσαίος γιος του Ντιέγκο Σιμεόνε, προπονητή της Ατλέτικο, είχε απρεπή συμπεριφορά προς τους οπαδούς της Ρεάλ στο χθεσινό ντέρμπι της Μαδρίτης