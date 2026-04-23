Μπαρτσελόνα: Αγωνία για Γιαμάλ, φόβοι για σοβαρό μυϊκό τραυματισμό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας, μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στη νίκη των «μπλαουγκράνα» με 1-0 επί της Θέλτα.

Ο 18χρονος σταρ άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο και ζητώντας ιατρική βοήθεια. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη ανησυχία, με τις πρώτες εκτιμήσεις από το εσωτερικό του συλλόγου να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη.

Ο Γιαμάλ αποχώρησε πριν το ημίχρονο, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει, με τον Ρούνι Μπαρντγκί να περνά στη θέση του. Αν και κατάφερε να αποχωρήσει περπατώντας, το πρόβλημα φαίνεται σοβαρό και οι τελικές εκτιμήσεις θα προκύψουν μετά τις εξετάσεις, όταν υποχωρήσει το πρήξιμο.

Ο Χάνσι Φλικ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας πως «υπάρχει κάτι» και πως ο ποδοσφαιριστής δεν θα έβγαινε χωρίς λόγο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πέδρι, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα το πρόβλημα να μην αποδειχθεί σοβαρό.

Η πιθανότητα ρήξης στον οπίσθιο μηριαίο δημιουργεί έντονο προβληματισμό, καθώς σε ένα τέτοιο σενάριο ο Γιαμάλ κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτό θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη Μπαρτσελόνα, που βρίσκεται στην τελική ευθεία της LaLiga, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα εννέα βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης έξι αγωνιστικές πριν το τέλος.

Παράλληλα, το βλέμμα στρέφεται και στο καλοκαίρι, με την Ισπανία να υπολογίζει στον νεαρό επιθετικό ως βασικό της όπλο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 24 γκολ και 17 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο παιχνίδι των Καταλανών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.