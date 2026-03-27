Αντιμέτωπος σοβαρά με το ενδεχόμενο να χρειασθεί να κάνει επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο γόνατο που τον ταλαιπωρεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ μεταφέρουν τις νεότερες πληροφορίες για το ζήτημα του τραυματισμού του. Όπως τονίζουν ο παίκτης ταξίδεψε στην Ελλάδα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας. Και οι γιατροί αυτοί επιβεβαίωσαν τον φόβο που υπήρχε στη Σπόρτινγκ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως υπάρχει πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου του. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια ειδική αγωγή για τις επόμενες τέσσερις με έξι εβδομάδες και μετά να επανεξετασθεί. Εάν και μετά από αυτή δεν έχει διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί τότε η εγχείρηση είναι μονόδρομος.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι ο Ιωαννίδης είχε αρνηθεί να κάνει επέμβαση κάτι που του είχαν συστήσει από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, αλλά πλέον και οι ιατροί στην Ελλάδα έχουν επισημάνει ότι κάτι τέτοιο ίσως να είναι η μόνη λύση.

Θυμίζουμε ότι ο Ιωαννίδης απουσιάζει από τις αναμετρήσεις της Σπόρτινγκ από τις 8 Νοεμβρίου.

