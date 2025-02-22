Λογαριασμός
Σημαντική νίκη για τους Μπακς στην Ουάσινγκτον παρά το πρόβλημα με τα φάουλ του Γιάννη

Με πρώτο σκόρερ τον Κάιλ Κούζμα, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του για πρώτη φορά, οι Μπακς επικράτησαν 104-101 στην έδρα των Γουίζαρντς

Μιλγουόκι Μπακς

Ένα ιδιαίτερο ματς πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο «Capital One Arena», όπου οι Γουίζαρντς υποδέχθηκαν τους Μπακς, με τον Κρις Μίντλετον να αντιμετωπίζει πρώτη φορά ως αντίπαλος τα «ελάφια» και ο Κάιλ Κούζμα να παίζει κόντρα στην Ουάσινγκτον.

Τελικά οι Κυπελλούχοι του NBA ήταν εκείνοι που πήραν τη μεγάλη νίκη (104-101), παραμένοντας στην 5η θέση της Ανατολής, σε απόσταση αναπνοής από τους Πέισερς που είναι τέταρτοι.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κούζμα, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, είχε 5 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 34:25.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από τη μεριά του, αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τα φάουλ, καθώς αποβολήθηκε με έξι φάουλ στην τελευταία περίοδο, έχοντας 18 πόντους (6/9 δίποντα, 6/11 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ, 7 λάθη και 6 φάουλ σε 19’18”.

Από εκεί και πέρα, 18 πόντους (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ) είχε ο Μπρουκ Λόπεζ, 15 είχε Ράιαν Ρόλινς (2/5 τρίποντα) και ο Κέβιν Πόρτερ σκόραρε 12 πόντους (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 56-50, 75-84, 101-104

Πηγή: sport-fm.gr

