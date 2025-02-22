Ένα ιδιαίτερο ματς πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο «Capital One Arena», όπου οι Γουίζαρντς υποδέχθηκαν τους Μπακς, με τον Κρις Μίντλετον να αντιμετωπίζει πρώτη φορά ως αντίπαλος τα «ελάφια» και ο Κάιλ Κούζμα να παίζει κόντρα στην Ουάσινγκτον.

Τελικά οι Κυπελλούχοι του NBA ήταν εκείνοι που πήραν τη μεγάλη νίκη (104-101), παραμένοντας στην 5η θέση της Ανατολής, σε απόσταση αναπνοής από τους Πέισερς που είναι τέταρτοι.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κούζμα, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, είχε 5 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 34:25.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από τη μεριά του, αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τα φάουλ, καθώς αποβολήθηκε με έξι φάουλ στην τελευταία περίοδο, έχοντας 18 πόντους (6/9 δίποντα, 6/11 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ, 7 λάθη και 6 φάουλ σε 19’18”.

Από εκεί και πέρα, 18 πόντους (2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ) είχε ο Μπρουκ Λόπεζ, 15 είχε Ράιαν Ρόλινς (2/5 τρίποντα) και ο Κέβιν Πόρτερ σκόραρε 12 πόντους (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 56-50, 75-84, 101-104

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.