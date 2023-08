Μίλτος Τεντόγλου: Η ανάρτηση του δημιουργού του «One Piece» για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Αθλητικά 19:12, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O Ίτσιρο Όντα σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχολίασε την πόζα του παγκόσμιου πρωταθλητή