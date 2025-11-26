Λουτσέσκου: Νίκη με Μπραν και βήμα πρόκρισης - Να δημιουργούμε και όταν λείπει ο Κωνσταντέλιας

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μπραν έκανε λόγο για την ανάγκη η ομάδα του να διατηρήσει την πνευματική της ένταση παρά τις διαδοχικές νίκες, αν και τόνισε ότι: «πολλές φορές μια ήττα σε βοηθά να επανέλθεις στο επίπεδο που πρέπει...». Μίλησε για τα συναισθήματα που δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις, αναφορικά με τη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ και επί του αγωνιστικού ξεκαθάρισε ότι ο «δικέφαλος του βορρά» οφείλει να μάθει να παίζει ακόμα κι όταν δεν είναι διαθέσιμος ο Κωνσταντέλιας:

Αναλυτικά ο Λουτσέσκου μίλησε για:



Όσα περιμένει από την Μπραν: «Περιμένω πράγματα από την ομάδα μου εγώ, όχι από την Μπραν… Περιμένω ένα δύσκολο ματς γιατί η Μπραν είναι οργανωμένη ομάδα, που τρέχει πολύ, που έχει νοοτροπία σκληρής δουλειάς. Περιμένω καλό ματς… Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι, να είμαστε επιθετικοί, να έχουμε ένταση στο ματς. Όλοι θέλουμε να πάρουμε τη νίκη για να κάνουμε και το βήμα προς την πρόκριση. Σε αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουν πράγματα για όλους. Έπειτα έρχεται το ματς και είναι 11 εναντίον 11, ο αγωνιστικός χώρος, το μομέντουμ… Πάντα υπάρχουν στοιχεία που βοηθούν κάπως περισσότερο τη μία ή την άλλη ομάδα».



Τη χαλαρότητα όταν έρχονται απανωτές νίκες και την «ανάγκη» μιας ήττας: «Πάντα όταν κερδίζεις συνεχώς, είναι φυσιολογικό το μυαλό να χαλαρώνει και να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και η πνευματική ένταση μπορεί να μην είναι στον μέγιστο βαθμό. Ορισμένες φορές πρέπει να χάσεις για να επιστρέψεις στις νίκες. Υπάρχουν τοπ ομάδες που χάνουν σε μια διοργάνωση και μετά αντιδρούν. Αυτό κάναμε κι εμείς, είχαμε καλή αντίδραση απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.



Τις 200 νίκες και το «ταξίδι» του με τον ΠΑΟΚ: «Δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω τα συναισθήματά μου για όλη αυτή την εμπειρία με τον ΠΑΟΚ και όσα έχω ζήσει σε αυτή την ομάδα. Είναι κάτι απίστευτο. Στιγμές χαράς, λύπης, εκνευρισμού, απογοήτευσης, ευτυχίας… Η μεγάλη αγάπη που έμαθα να δίνω σε αυτή την ομάδα, την πόλη και τους ανθρώπους της, αλλά και την αγάπη που εισέπραξα απ’ όσους εκπροσωπούν τον ΠΑΟΚ».



Τις σχέσεις του με τους παίκτες που τον αποκαλούν «μεγάλο αδελφό» και τον θεωρούν λόγο να βρίσκονται στην ομάδα: «Αν πουν κάτι κακό θα έχουν… πρόβλημα μαζί μου! Την Κυριακή, μετά το ματς, όταν με κάλεσαν να πάω στ’ αποδυτήρια, πήγα και ήταν όλοι εκεί και με περίμεναν. Δεν είχα καταλάβει τι συνέβαινε. Έπειτα μου έφεραν το δώρο με το 200 για τις νίκες και την μπάλα και τις υπογραφές. Και μετά αντιλήφθηκα τι έγινε. Εντυπωσιάστηκα, γιατί ένιωσα ειλικρινή συμμετοχή απ’ όλους εκείνη τη στιγμή. Τότε χαλάρωσα και ήμουν χαρούμενος που έβλεπα ότι πραγματικά υπάρχει πολύ δυνατός δεσμός ανάμεσά μας. Υπάρχουν παίκτες που είναι πιο χαρούμενοι γιατί παίζουν αρκετά, αλλά ακόμα και οι υπόλοιποι, καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να χτίσουμε την ενότητά μας, τον σεβασμό ανάμεσά μας και το ότι ο ένας υπολογίζει στον άλλον. Και αυτό μας κάνει να έχουμε νοοτροπία νικητή. Γι’ αυτό κερδίζουμε».



Την Τούμπα και το θέμα του γηπέδου: «Δεν έχουμε αγγίξει αυτό το κομμάτι, γιατί το γήπεδό μας είναι εδώ, παίζουμε ακόμα εδώ σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε ακόμα τους οπαδούς μας να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα και δεν αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει… Ξέρουμε απλά ότι θέλουμε τη νίκη και προχωράμε σε κάθε ξεχωριστό ματς».



Την άμυνα της Μπραν και την επίθεση του ΠΑΟΚ στο Europa League: «Δεν έχει να κάνει με το τι έχει συμβεί, έχει να κάνει με το τι θα γίνει τη μέρα του αγώνα. Πρέπει να βρίσκουμε και τρόπο να παίξουμε δίχως τον Κωνσταντέλια. Να δημιουργούμε και να σκοράρουμε. Όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες, θα πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό για να πετύχουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε. Όλα τα ματς στην Ευρώπη είναι δύσκολα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα με πόθο για την πρόκριση».

