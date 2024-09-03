Πρόβλημα προέκυψε στο γήπεδο του Λεβαδειακού, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς θα μείνει κλειστό ως και σήμερα λόγω μόλυνσης του χλοοτάπητα από σκουλήκι.

Οι ιθύνοντες θα προβούν σε απεντόμωση και το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση και πάλι από την Τετάρτη.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς “Λάμπρος Κατσώνης” θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ για όλους σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και αύριο Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Λόγω εκτεταμένης μόλυνσης του χλοοτάπητα στο σκουλήκι, προβαίνουμε σε έκτακτη διήμερη απεντόμωση η οποία λόγω των φαρμάκων καθιστά τη χρήση του γηπέδου επικίνδυνη.

Ζητάμε συγνώμη για τις δυσκολίες που θα προξενήσουμε στους αθλούμενους».

