«Σε συζητήσεις με τον Ουναχί ο Παναθηναϊκός»

Δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός συζητά με τον Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος απασχολεί τον Ολυμπιακό

Ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με Μαροκινό δημοσιογράφο, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον 24χρονο χαφ της Μαρσέιγ, Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος βρίσκεται στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού!

Ο Ουναχί ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Μαρόκου, ανήκει στους «Φωκαείς» από τον Ιανουάριο του 2023 και έχει καταγράψει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 44 συμμετοχές με 3 γκολ και μια ασίστ.

Θυμίζουμε ότι ο Μαροκινός, είχε αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στις αρχές της περασμένης σεζόν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

