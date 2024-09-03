Ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό!
Σύμφωνα με Μαροκινό δημοσιογράφο, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον 24χρονο χαφ της Μαρσέιγ, Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος βρίσκεται στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού!
Ο Ουναχί ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Μαρόκου, ανήκει στους «Φωκαείς» από τον Ιανουάριο του 2023 και έχει καταγράψει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 44 συμμετοχές με 3 γκολ και μια ασίστ.
Θυμίζουμε ότι ο Μαροκινός, είχε αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στις αρχές της περασμένης σεζόν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Azzedine Ounahi arrive au rassemblement des Lions de l’Atlas…— Hakim (@Z_hakos) September 2, 2024
Le joueur est en discussion actuellement avec le Panathinaikos pic.twitter.com/edrLeu8XG2
