Ένα νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με Μαροκινό δημοσιογράφο, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον 24χρονο χαφ της Μαρσέιγ, Αζεντίν Ουναχί, ο οποίος βρίσκεται στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού!

Ο Ουναχί ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Μαρόκου, ανήκει στους «Φωκαείς» από τον Ιανουάριο του 2023 και έχει καταγράψει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 44 συμμετοχές με 3 γκολ και μια ασίστ.

Θυμίζουμε ότι ο Μαροκινός, είχε αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στις αρχές της περασμένης σεζόν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Azzedine Ounahi arrive au rassemblement des Lions de l’Atlas…

Le joueur est en discussion actuellement avec le Panathinaikos pic.twitter.com/edrLeu8XG2 — Hakim (@Z_hakos) September 2, 2024

