Το ευρωπαϊκό τους μέλλον παίζουν μέσα σε μια εβδομάδα Παναθηναϊκός και Λανς, αρχής γενομένης από τη σημερινή (21/08), πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στις 22:00 (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και COSMOTE SPORT1), στο «Φελίξ Μπολάρ», στα playoffs του Conference League.

Δύο παιχνίδια απαιτητικά, δύσκολα και με «πρέπει» για αμφότερους, που θα κρίνουν και τη συμμετοχή ενός εκ των δύο στην League Phase της τρίτης της τάξει ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ξεκινώντας από τη γαλλική ομάδα, η οποία τερμάτισε στην έβδομη θέση της Ligue 1 για τρίτη φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ο στόχος της πρόκρισης είναι ξεκάθαρος. Εκφράστηκε, δε, από τα πλέον επίσημα χείλη: του προπονητή της Γουίλ Στιλ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η Λανς προέρχεται από τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 1-0 επί της Ανζέ, έχει καλή ψυχολογία και ποντάρει πολλά στη δύναμη της έδρας, με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο και… καυτό απόψε!

Αντιθέτως, δεν μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια των Τζίμι Σαμπότ και Νιλ Ελ Αϊναουί, που υποφέρουν και οι δύο από προβλήματα τραυματισμών και θα επιστρέψουν αρχές Σεπτέμβρη.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το «τριφύλλι» τώρα, προφανώς και υπάρχει εφάμιλλη πίεση για την επιστροφή του σε ευρωπαϊκούς ομίλους μετά την περυσινή χρονιά.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όπως και στην περίπτωση των παιχνιδιών κόντρα στον Άγιαξ, έτσι και τώρα το φαβορί, κακά τα ψέματα, είναι ο αντίπαλος. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά πως δεν υπάρχουν πιθανότητες ή ότι θα πέσει… αμαχητί.

Το αντίθετο, μάλιστα θα έλεγα κανείς, αφήνοντας απέξω τον παραμορφωτικό καθρέπτη που ακούει στο όνομα «Asteras AKTOR». Η εικόνα του Παναθηναϊκού στα περισσότερα ματς των προκριματικών γύρων ήταν τέτοια που επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Προφανώς, ο Ντιέγκο Αλόνσο και οι παίκτες του καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα με 1-0, να… θυμηθούν τα υπόλοιπα φετινά ματς τους και, διορθώνοντας τα λάθη που έκαναν και σε αυτά, μαζί με την βοήθεια και της τύχης -η οποία τους έχει γυρίσει την πλάτη είναι η αλήθεια, σε κληρώσεις αλλά και στη διάρκεια των αγώνων- να βγάλουν αντίδραση!

Κάνοντας όλα τα παραπάνω, θα αυξήσουν τις πιθανότητες τους για να φύγουν από τη Γαλλία με ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέπει να διεκδικήσουν την πρόκριση στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, με τον κόσμο στο πλευρό τους αυτή την φορά...

Το μόνο αγωνιστικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την τιμωρία του Ντάνιελ Μαντσίνι, που συμπλήρωσε κάρτες, ενώ εκτός έχει μείνει για αγωνιστικούς λόγους και ο Τόνι Βιλένα.

Την αποστολή του «τριφυλλιού» απαρτίζουν οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Κάτρης, Μπρέγκου και Φρόκου.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λανς (Γουίλ Στιλ): Σαμπά, Γκραντί, Ντάνσο, Μεδίνα, Αγκιλάρ, Τόμασον, Μεντί, Τσάβες, Φουλγκινί, Σοτοκά, Σαΐντ.

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης.

Διαιτητής: Γκέρκο Μπόγκαρ (Ουγγαρία).

Βοηθοί διαιτητή: Θεόδωρος Γεωργίου, Μπάλαζ Σζαλάι (Ουγγαρία).

4ος διαιτητής: Τόμας Βόγκναρ (Ουγγαρία).

VAR: Ιστβάν Βαντ (Ουγγαρία).

AVAR: Φέρεντς Καράκο (Ουγγαρία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.