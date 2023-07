Ο τσαντισμένος Κριστιάνο Ρονάλντο... έβρεξε κάμεραμαν για να μην τραβάει πλάνα του - Δείτε βίντεο

Πολλά νεύρα είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το 0-0 της Αλ Νασρ με την Αλ Σαμπάμπ που του ακυρώθηκε γκολ.



Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την αντίδραση του Πορτογάλου σταρ, ο οποίος είχε κυριευτεί από εκνευρισμό και έκανε μία απαράδεκτη ενέργεια εναντίον ενός κάμεραμαν, ο οποίος φυσιολογικά τραβούσε πλάνα του.

Ο Ρονάλντο δεν είχε καμία όρεξη και την ώρα που πήρε ένα μπουκάλι από τον φροντιστή της ομάδας, ενώ έπινε νερό, γύρισε στο μέρος του ανθρώπου που έκανε και εκείνος τη δουλειά του, και τον έβρεξε, δείχνοντάς του να στραφεί σε άλλη πλευρά.

An angry Ronaldo throws water onto the camera and tells the cameraman to go away 😂pic.twitter.com/nHIclG6Gxp