Ο Λιονέλ Μέσι έχει εδώ και αρκετό καιρό φύγει από την «ευρωπαϊκή» επικαιρότητα, καθώς αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με γνωστό Ισπανό δημοσιογράφο, η επιστροφή του στην ομάδα όπου έγραψε τις πιο «χρυσές» σελίδες στην καριέρα του δεν είναι καθόλου μακρινό σενάριο.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Άλεξ Καντάλ, ο 37χρονος σταρ αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα της Φλόριντα τον Δεκέμβρη, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Μάλιστα, ο εν λόγω δημοσιογράφος επικαλείται λόγια του Μέσι, ο οποίος φέρεται να είπε «δεν μπορώ να σταματήσω το ποδόσφαιρο πριν παίξω στο νέο Καμπ Νόου».

Υπενθυμίζουμε ότι στο ιστορικό γήπεδο της Μπαρτσελόνα γίνονται αυτή την περίοδο τεράστια έργα ανακαίνισης, με αποτέλεσμα ο καταλανικός σύλλογος να «μετακομίζει» προσωρινά στο «Μονζουίκ». Οι «μπλαουγκράνα» προφανώς θα ήθελαν να επιστρέψουν στο «Καμπ Νόου» έχοντας στο ρόστερ τους τον καλύτερο παίκτη της ιστορίας τους.

Ο Μέσι έχει παίξει 778 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, μετρώντας 672 γκολ, 303 ασίστ και αμέτρητους τίτλους. Πριν πάει στην Ίντερ Μαϊάμι, βρέθηκε κοντά στην επιστροφή του στην Καταλονία, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας δεν του επέτρεψαν να φορέσει ξανά τη φανέλα της, με αποτέλεσμα να πάει στο MLS.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.