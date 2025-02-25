Χωρίς Κωστούλα και Τζολάκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Χαράλαμπο Κωστούλα και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το Κυπέλλου Betsson.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση (26/2, 20:00) με την Ένωση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην αποστολή που ανακοινώθηκε δεν είναι ο 17χρονος επιθετικός, αλλά και ο βασικός γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» στη φετινή σεζόν.

Δεδομένη θεωρείται κάτω από τα δοκάρια η παρουσία του Πασχαλάκη, ο οποίος είναι ο τερματοφύλακας που χρησιμοποιείται κάτω από τον Βάσκο στο Κύπελλο Betsson.

Ο 20χρονος Μπότης έχει πάρει τη θέση του Τζολάκη στην αποστολή, στην οποία βρίσκεται ως δεύτερος γκολκίπερ ο Αναγνωστόπουλος.

Εκτός μάχης παραμένουν οι τραυματίες Ρέτσος και Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπότης, Κάρμο, Στάμενιτς, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Εσε, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Παπακανέλλος, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο, Βέλντε.

