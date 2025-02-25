Λογαριασμός
Με Σπανούλη τα πέντε πρώτα ονόματα των κορυφαίων 25 παικτών της Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε τα πρώτα πέντε ονόματα από την κορυφαία 25άδα όλων των εποχών στη διοργάνωση, με τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά

Εδώ και λίγο καιρό έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για τους κορυφαίους 25 παίκτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση άρχισε να ανακοινώνει τα ονόματα, ξεκινώντας από τα πρώτα πέντε!

Πράγματι, η Euroleague ανακοίνωσε πως στην 25άδα ψηφίστηκαν οι: Βασίλης Σπανούλης, Ραμούνας Σισκάουσκας, Νίκολα Βούιτσιτς, Σέρχιο Γιουλ και Νάντο Ντε Κολό.

Τα ονόματα βγαίνουν χωρίς κατάταξη, ενώ κάθε Τρίτη θα ανακοινώνονται και πέντε ακόμη μέχρι να συμπληρωθεί η λίστα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ψήφος των φιλάθλων, στην οποία είχε βγει πρώτος ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αντιπροσωπεύει το 10% της τελικής κατάταξης. Το υπόλοιπο προκύπτει από τις επιλογές των MVP και Legends της Euroleague (40%), των προπονητών (40%) και των δημοσιογράφων (10%).

