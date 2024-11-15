Λουτσέσκου: «Πρέπει να ξυπνήσουμε! Πρώτος υπεύθυνος εγώ, αλλά από σήμερα και οι παίκτες»

Για σχεδόν μιάμιση ώρα ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλυσε τους λόγους των κακών αποτελεσμάτων που έχει εσχάτως ο ΠΑΟΚ εστιάζοντας στη διαφορετική νοοτροπία που έχει η ομάδα του σε σχέση με πέρσι. Ο Ρουμάνος προπονητής ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, ωστόσο τόνισε πως από σήμερα οι ποδοσφαιριστές έχουν κι αυτοί τις ευθύνες τους να παρουσιάσουν ένα γκρουπ ενωμένο, που θα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα του συνόλου ομαδικά και όχι ατομικά.

Ο Λουτσέσκου δεν παρέλειψε να κάνει αιχμηρή τοποθέτηση για τον Ολυμπιακό, να μιλήσει για σύστημα που τον πολεμά και τον κλέβει, ενώ απέφυγε να μιλήσει για μεταγραφές και για τις σχέσεις του με την διοίκηση τονίζοντας πως τώρα προέχει ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί ως γκρουπ.

Οι τρεις λόγοι που αποφάσισε να μιλήσει

«Οι λόγοι που μας οδήγησαν στη συνέντευξη Τύπου είναι τρεις. Πρώτον, έχουμε κάποια δεδομένα από την έναρξη της προετοιμασίας και πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεύτερον γιατί λόγω της τιμωρίας δεν μπορούσα να σας μιλήσω εδώ και 23 μέρες. Ο τρίτος λόγος είναι για να πω την αλήθεια στον κόσμο, ώστε να καταλάβουν την κατάστασή μας και να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Δεν έχουμε αφυπνιστεί όσο θα ήθελα, σαν να ζούμε τη χθεσινή νύχτα και όχι το σήμερα».

«Συγνώμη για την εμφάνιση με Ολυμπιακό, δεν είναι και τόσο δυνατός»

«Θέλουμε να απολογηθούμε για την εμφάνισή μας. Είχαμε πολύ κακή εικόνα, απέναντι σε έναν όχι και τόσο δυνατό αντίπαλο. Δεν παίξαμε, δεν αντιδράσαμε… Παρουσιάσαμε μια πολύ κακή εικόνα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και δεν είναι μόνο ένα ματς, αφού υπάρχουν και άλλες περιστάσεις σε παιχνίδια που επαναλαμβάνονται. Ο μόνος υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είμαι εγώ, γιατί σημαίνει ότι δεν έχω καταφέρει να βρω τη χημεία και να δημιουργήσω τη νοοτροπία του γκρουπ που μάχεται».

«Να ξαναβρούμε τη νοοτροπία που είχαμε πέρσι και να αφήσουμε τα όνειρα»

«Θέλω να τονίσω προς όλους ότι δεν είναι τώρα ώρα να κάνουμε όνειρα, αλλά να έχουμε τη νοοτροπία που είχαμε και πέρσι. Να φτιάξουμε μια ομάδα με τη νοοτροπία που θα παλεύει, θα πηγαίνει για νίκη από παιχνίδι σε παιχνίδι, με πλήρη κατανόηση και υπευθυνότητα από εδώ και στο εξής όλων των παικτών μας. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε βαθιά πως στη ζωή και στο ποδόσφαιρο πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να πηγαίνουμε μαζί, με σωστό τρόπο δουλειάς. Είμαστε ένα νέο γκρουπ και πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο δουλειάς, για να μάθουμε να αντεπεξερχόμαστε στις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις που μπορεί να εμφανιστούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε δείξει ότι δεν έχουμε αυτή τη νοοτροπία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις».

«Πρόβλημα στο τρανζίσιον-Οι χαμένες ευκαιρίες δημιουργούν εκνευρισμό»

«Έχουμε κάποια προβλήματα μέσα στην ομάδα, από άποψη τακτικής και νοοτροπίας. Στο τακτικό κομμάτι, η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά όταν χάνει την μπάλα και οι αντίπαλοι φτάνουν εύκολα κοντά στην περιοχή μας. Δεν έχουμε καλό τρανζίσιον και αυτό μας οδηγεί σε πολλές επικίνδυνες καταστάσεις και δεχόμαστε πολλά γκολ. Δεν είναι θέμα παικτών, αλλά θέμα νοοτροπίας, αποφασιστικότητας και… τρέλας να παλεύουμε για νίκες. Έχουμε πρόβλημα στη διαχείριση των δυσκολιών, γιατί παρότι δημιουργούμε καλές φάσεις, δεν βρίσκουμε τρόπο να σκοράρουμε εύκολα. Αυτό μας εκνευρίζει, χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας και στην άμυνα δεχόμαστε πίεση. Στο πρώτο λάθος που κάνουμε δεχόμαστε γκολ και αυτό επηρεάζει την αυτοπεποίθησή μας, ενώ εμείς χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιδρούμε απέναντι στις δυσκολίες και να διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Μπορούμε να κερδίζουμε και πιο απλά, με 1-0, και να ωριμάζουμε και να εξελισσόμαστε από τέτοιες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως στην ομάδα δημιουργείται ένας εκνευρισμός».

«Τα προβλήματα τα λύνει η ομάδα, όχι ο καθένας μόνος του»

«Δεν ξέρω αν είναι για τους παραπάνω λόγους ή έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό μας, πολλοί παίκτες με μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν την ομάδα, προσπαθούν να λύσουν προβλήματα με ατομικό τρόπο και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αφού δεν παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις στις κατάλληλες στιγμές. Πρέπει να μάθουμε και πάλι να κάνουμε επίθεση και να αμυνόμαστε ως γκρουπ, όχι ατομικά. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα θα πρέπει να λύνει τα προβλήματα και όχι κάθε παίκτης, αυτό είναι καθαρά θέμα δικό μου να το καλλιεργήσω σαν νοοτροπία».

Λουτσέσκου: «Πρέπει να ξυπνήσουμε! Από σήμερα υπεύθυνοι και οι παίκτες»

«Δεν μπορέσαμε να έχουμε ένα δεμένο γκρουπ, κάποιοι είχαν άλλη νοοτροπία»

«Η ομάδα δεν έχει καταφέρει να αξιολογήσει σωστά τις καταστάσεις, αρχής γενομένης με το πρωτάθλημα που πήραμε. Επίσης κάποιοι παίκτες ήρθαν εδώ με άλλη νοοτροπία και κάποιοι που ήταν εδώ δεν είχαν την ίδια νοοτροπία με πέρσι. Δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε με τον σωστό τρόπο να δημιουργήσουμε ένα δεμένο γκρουπ με ξεκάθαρο τρόπο να παίζει και αυτό μας δυσκολεύει. Όμως σίγουρα αυτή η περίοδος στην οποία υποφέραμε στην έδρα μας αλλά πήραμε σχεδόν σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια καλά αποτελέσματα, μας βοήθησε να έρθουμε πιο κοντά. Είναι ακόμη για μας πολύ καλή η κατάσταση, γιατί στο πρωτάθλημα πέντε ομάδες είναι κοντά και όλα είναι ανοιχτά. Στην Ευρώπη δεν είμαστε στην καλύτερη θέση, αλλά όλα είναι δυνατά. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, που πρέπει να μας δίνουν μεγάλο κίνητρο για να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή τη δύσκολη περίοδο και να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο».

«Από σήμερα υπεύθυνοι και οι παίκτες»

«Η απόλυτη ευθύνη για την όχι καλή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ανήκει σε μένα. Όμως ταυτόχρονα, από σήμερα, οι παίκτες έχουν τις δικές τους ευθύνες για να γυρίσουμε την κατάσταση υπέρ μας. Στο κάτω-κάτω είναι για την καριέρα και την ευτυχία τους, αν θέλουμε να είμαστε το ίδιο χαρούμενοι όπως πέρσι».

«Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο και για το γεγονός ότι ήμουν αρνητικός στο ξεκίνημα της σεζόν και ένας προπονητής δεν πρέπει να είναι έτσι. Πέρσι ήμουν σε τελείως διαφορετικό πνεύμα. Αυτό ήταν 100% δική μου ευθύνη».

«Όταν εγώ έχω αρνητικότητα, στέλνω λάθος μήνυμα. Οι παίκτες με ξέρουν πολύ καιρό και όταν με βλέπουν έτσι μπορεί να με καταλάβουν και να επηρεαστούν. Νομίζω πως αυτό πέρασε σε πολλούς τομείς μέσα στο μυαλό των παικτών, με δική μου ευθύνη».

«Θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχω να καταλογίσω στους παίκτες ότι δεν προσπαθούν. Αυτό που είναι λάθος, είναι πως δίνουν τα πάντα με τον δικό τους τρόπο και αυτό πρέπει να μετατραπεί σε κάτι πιο ομαδικό. Να λειτουργούμε ομαδικά, να αντιδρούμε ομαδικά, να παίζουμε ομαδικά. Εδώ έγκειται η ευθύνη των παικτών, αλλά και η δική μου στο εξής. Είναι δική μας και δική τους ευθύνη τώρα να γυρίσουμε την κατάσταση υπέρ μας».

«Δεν μπορεί να χάθηκε η περσινή νοοτροπία νικητή»

«Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες πρέπει να συνδυάσουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλει χρόνο και πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε πιο ατομικές σκέψεις και αποφάσεις. Όμως είμαστε σε αυτή την ομάδα και είναι ευθύνη μας να ξεχάσουμε τα πάντα, ώστε να δίνουμε τα πάντα σαν ομάδα, να είμαστε πολύ πιο ταπεινοί και πολύ καλύτεροι, για να βοηθήσουμε τον συμπαίκτη μας. Έχει περάσει πλέον η ώρα μας, έχουμε καταλάβει το γκρουπ, τους κινδύνους που υπάρχει, τις δυνατότητές μας, έχουμε φτιάξει πολλές περισσότερες φάσεις από τους άλλους αλλά έχουμε δεχτεί και περισσότερες φάσεις. Έτσι πρέπει τώρα να δείξουμε ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποια ομάδα μπορούμε να παρουσιάσουμε, ένα γκρουπ με τον χαρακτήρα νικητή που είχε πέρσι. Δεν μπορεί να χάθηκε αυτή η νοοτροπία, αλλά πρέπει να την επανενεργοποιήσουμε και να εντάξουμε στο ίδιο κλίμα τους νέους παίκτες».

«Όλοι είχαν τις ευκαιρίες τους στο ροτέισον»

«Και φέτος έχουμε μεγάλο ροτέισον. Είναι ευθύνη μου να δώσω στους παίκτες να καταλάβουν. Στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό χάσαμε, αλλά μπορούμε να μάθουμε από αυτά πώς να γίνουμε ένα γκρουπ. Υπάρχουν πάντα πολλές αλλαγές στα παιχνίδια. Σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν τις ευκαιρίες τους. Λυπάμαι πολύ μόνο για τον Θυμιάνη, είναι ο μόνος που αξίζει να παίζει και δεν αγωνίζεται. Όμως του είπα ότι θα έρθει και για εκείνον η ώρα του και μπορεί μετά να μην ξαναβγεί από την ομάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν τις ευκαιρίες τους. Άλλες φορές έχει λειτουργήσει το ροτέισον και άλλες όχι. Μιλάμε για διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικές ποιότητες και προσωπικότητες. Ίσως να μας πήρε τώρα περισσότερο χρόνο, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους. Όποιος δεν καταβάλλει αυτή την προσπάθεια, δεν θα είναι μέλος της ομάδας».

«Δεν θέλω να μιλάω για μεταγραφές τώρα»

«Ό,τι είπα στο ματς με τον Λεβαδειακό (σ.σ. ότι δεν έχω πρόβλημα να πάρω τις βαλίτσες μου και να πάω στο Βουκουρέστι) το είπα για κάποιον λόγο τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Εστιάζουμε σε αυτά, είμαι εδώ για να μιλήσω για το τι δεν πάει καλά για την ομάδα. Πρέπει όλοι μας να ξυπνήσουμε και να πάμε για μάχη. Για τις μεταγραφές ξέρετε καλά πως δεν εμπλέκομαι και επίσης δεν θέλω αυτή τη στιγμή να εστιάσω εκεί. Έχουμε αυτό το ρόστερ και πρέπει να βρω τον τρόπο να πάρω τα πράγματα που θέλουμε από κάθε παίκτη, γιατί όλοι έχουν ποιότητα και χαρακτήρα, αλλά πρέπει να γίνουμε ομάδα και να παλέψουμε».

«Αυτό ήταν το λάθος μου…»

«Δεν μπορείς να ελέγξεις πάντα το μυαλό σου. Κάποια πράγματα μπορεί να σε επηρεάσουν. Πέρσι μετά το 0-0 με την Μπεϊτάρ είχα πει στα παιδιά ότι είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί βλέπω μια ομάδα πολύ καλή, δεμένη και αποφασιστική. Μπορεί το γκρουπ να μην ήταν τέλειο τότε, αλλά είχα εμπιστοσύνη στην ομάδα. Φέτος έχω μια διαφορετική ομάδα. Πέρσι αρχίσαμε από το μηδέν, φέτος το λάθος μου ήταν ότι δεν αρχίζουμε από το μηδέν, αλλά από εκεί που σταματήσαμε πέρσι. Έπρεπε να καταλάβω ότι και φέτος δεν αρχίζουμε από το μηδέν, αλλά από το… -5, ώστε να δημιουργήσουμε τη σωστή νοοτροπία. Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θες ή έχεις σχεδιάσει, πρέπει να αφήσεις τα πάντα στην άκρη και να δουλέψεις για να φτάσεις εκεί που θες».

«Δεν είμαι εδώ να μιλήσω για το κλαμπ, δεν είναι δουλειά μου. Δουλειά μου είναι η ομάδα και είναι δουλειά μου όταν χάνουμε ευκαιρίες ή όταν δεχόμαστε τα ίδια γκολ ή όταν δεν αντιδρούμε σωστά όταν χάνουμε την μπάλα και ο αντίπαλος φτάνει εύκολα στην περιοχή μας. Όταν δεν παλεύουμε για τις δεύτερες μπάλες και δεν τις κερδίζουμε, είναι πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα που είναι δική μου ευθύνη, αλλά από σήμερα είναι και των παικτών».

«Πρέπει να απολαμβάνουμε όταν σκοράρουμε, δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει. Πρέπει να απολαμβάνουμε να μαρκάρουμε, να δουλεύουμε σκληρά, να ανακτούμε την κατοχή κλπ. Αν το κάνουμε, θα χαρούμε και στο τέλος της σεζόν, ειδάλλως θα είμαστε με τα κεφάλια κάτω και εκνευρισμένοι. Θα πρέπει να απολαμβάνουμε ότι είμαστε μέλη αυτού του γκρουπ, είτε είμαστε στον πάγκο είτε στο γήπεδο. Είτε είμαστε νικητές είτε χαμένοι, αλλά όλοι μαζί».

Η περίοδος τιμωρίας του

«Είναι φυσιολογικό να μου έλειψε ο πάγκος. Πιστεύω πως κάθε ομάδα επηρεάζεται από την απουσία του προπονητή της από τον πάγκο. Συμβαίνει παντού. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι δεν επηρεάζει. Όμως αντιμετωπίζουμε ένα σύστημα ψεμάτων, χειραγώγησης και κλεψίματος. Είναι το ίδιο σύστημα που μας έκλεψε ένα πρωτάθλημα, που αποφάσισε να χάσουμε ένα ματς στην Τούμπα χωρίς να γίνει τίποτα, το ίδιο με τιμώρησε τώρα. Ακούω πολλά ψέματα για ό,τι έγινε. Δεν ενεπλάκη σε κανέναν καβγά, ούτε μίλησα με κανέναν. Θα το αφήσω στην άκρη και θα πω το εξής: σε ανάλογες περιπτώσεις ή και πιο επικίνδυνες λήφθηκαν ίδιες αποφάσεις; Μήπως ο τύπος που ενεπλάκη δεν έπρεπε να τιμωρηθεί ενώ εγώ τιμωρήθηκα; Είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι δίκαιο το σύστημα, είναι ένα σύστημα ψεμάτων και χειραγώγησης, που έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και πρέπει να το ξεπεράσουμε».

Αρνήθηκε να μιλήσει για Γκοντσάρεβα και τη συνεργασία για τις μεταγραφές

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Είμαι εδώ για να μιλήσω για τη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα και τον τρόπο να αφυπνιστούμε όλοι μαζί, χωρίς να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο από το παρελθόν ή το μέλλον και χωρίς να μεταθέτουμε την ευθύνη αλλού. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να εστιάσουμε μόνο σε αυτά. Για τα υπόλοιπα μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα».

«Αυτή είναι η στιγμή για να ξεπεράσουμε τα όριά μας»

«Θεωρώ πως αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική, θέλω να αφήσουμε στην άκρη τον εκνευρισμό, να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό δεσμό και να απολαύσουμε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Πρέπει να κατανοήσουμε τι χρειάζεται, να ξεπεράσουμε τα όριά μας, να κάνουμε έξτρα προσπάθεια και όλοι να είναι 110% συγκεντρωμένοι στην προσπάθεια αυτή, όχι 60 ή 70%. Έχει να κάνει με την καριέρα όλων, τη δική μου, των παικτών, όλων. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την ενότητα. Χωρίς προσπάθεια και τη συνειδητοποίηση από όλους για το τι απαιτείται, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

«Δεν υπάρχει έλλειψη δίψας στην ομάδα»

«Όχι, δεν υπάρχει έλλειψη δίψας. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορείς να πεις για κάποιους παίκτες. Πρώτα από όλα έρχεται από μένα. Εγώ δεν δημιούργησα το κίνητρο και το δέσιμο, την αυτοπεποίθηση. Ο ΠΑΟΚ πάντα μετά από την κατάκτηση ενός τίτλου δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Είναι ευκαιρία να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα και να επιστρέψουμε καλύτεροι συνεχώς. Κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν καταστάσεις και όλα αυτά επηρεάζουν έναν παίκτη. Εγώ, για παράδειγμα, επέτρεψα κάποιες δεύτερες σκέψεις να με επηρεάσουν. Το μυαλό μας είναι πολύπλοκο και μπορεί να επηρεαστείς. Εδώ είναι θέμα του πόσο γρήγορα προσαρμόζεσαι σε κάποιες καταστάσεις».

«Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί μου έλειψαν αυτές οι μέρες και έπρεπε να είμαι εδώ, μπροστά σας, για να μιλήσω και να αναλάβω τις ευθύνες μου. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι για το πώς είμαστε, γιατί κάνουμε τις συγκρίσεις με την ομάδα που τελείωσε την περασμένη σεζόν. Όμως εκείνη η ομάδα, πάει, εξαφανίστηκε. Έχει αλλάξει τελείως το πρωτάθλημα. Πέρσι κερδίζαμε και είχαμε καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, αλλά φέτος είμαστε σε άλλο επίπεδο, στο Europa League. Σε όλα τα παιχνίδια όμως παίξαμε σαν ίσοι με κάθε αντίπαλο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Κανένας αντίπαλος δεν κυριάρχησε απέναντί μας, ακόμη και με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Γαλατάσαραϊ. Είναι η στιγμή μας, λοιπόν, πρέπει να ενωθούμε, να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ και να παλέψουμε παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρουμε».

Γιατί δεν σκοράρουν τα φορ;

«Η απάντηση είναι περίπλοκη. Όταν έχεις πολλές σκέψεις και όχι μεγάλη αυτοπεποίθηση μπορεί να συμβεί. Έχουμε πολλές ευκαιρίες με διαφορετικούς παίκτες. Δεν είναι θέμα ενός παίκτη. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει και βρίσκει ευκαιρίες, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τις σωστές αποφάσεις, τις καλύτερες αποφάσεις, σε τέτοιες καταστάσεις. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις την καλύτερη ψυχολογία, να έχεις αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Αν σκέφτεσαι ότι πρέπει να σκοράρεις για να αποβάλεις την πίεση από πάνω σου, θα έχεις έξτρα πίεση. Όλοι θέλουμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, η πίεση υπάρχει και όταν χάνεις ευκαιρίες, μπορεί να έρθει πανικός. Τώρα πρέπει να παλέψουμε με τον εαυτό μας για να βρούμε τη λύση. Να δώσουμε στον συμπαίκτη που είναι δίπλα μας. Όταν δεν τα καταφέρνεις, μπαίνεις σε μια μαύρη ζώνη. Εγώ αυτό που θέλω από τους στράικερ μας είναι να παλεύουν και τα γκολ θα έρθουν».

