Ολυμπιακός: Έτοιμος για το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια ο Βεζένκοφ

Έτοιμος ενόψει Βίρτους Μπολόνια ο Βεζένκοφ!

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ιταλία και θα ψάξει το «διπλό» κόντρα στη Βίρτους το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής (26/12, 21:30), στην αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει κανονικά στη διάθεσή του τον 30χρονο forward.

Ο Βεζένκοφ υπέστη κάκωση άκρου ποδός (δεξί) και έμεινε εκτός δωδεκάδας των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι πρωταθλήματος της περασμένης Κυριακής με τον Κολοσσό Ρόδου, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί.

Ωστόσο, όπως μετέφερε o Νίκος Ζέρβας στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

