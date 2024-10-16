Η αποκάλυψη της Marseaux στο ΟΠΑΠ Game Time για την Eurovision

«Drama queen, καλλιτεχνική και καλό παιδί». Έτσι περιγράφει τον εαυτό της η τραγουδίστρια Marseaux που κάνει το απόλυτο γκελ στα νεανικά κοινά και φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time.

Λέει «ναι» στην Eurovision και αποκαλύπτει τους όρους με τους οποίους θα ήθελε να το κάνει. Μιλάει για τα «όχι» που έχει εισπράξει από τη μουσική βιομηχανία, τον punk μπαμπά της και τα μαθήματα που πήρε από την Έλενα Παπαρίζου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια απαντάει στα διλήμματα της Λίλας Κουντουριώτη, τραγουδάει το αγαπημένο της κομμάτι, παίζει μπάσκετ στο στούντιο της εκπομπής, αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και σχολιάζει με απόλυτο τρόπο τον αγώνα της Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης- Παναθηναϊκός.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

