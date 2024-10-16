Παναθηναϊκός: Το σχόλιο Πετρίδη για την ήττα από την Παρί

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε κάκιστη εικόνα στο Παρίσι, πλήρωσε λάθη, ριμπάουντ και χλιαρή άμυνα και υπέστη δίκαιη ήττα 84-80 από την Παρί, την πρώτη του στη φετινή Ευρωλίγκα.



Μετά την αναμέτρηση, ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη γαλλική πρωτεύουσα, Γιώργος Πετρίδης, σχολίασε τα στοιχεία που συνετέλεσαν στο αποτέλεσμα αυτό, τις «παθογένειες» που πλήρωσαν οι «πράσινοι», αλλά και τη συνέχεια με τη Ρεάλ σε δύο μέρες.

Δείτε το σχόλιο:

«Η αλήθεια είναι πως οδεν άξιζε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Από νωρίς παρασύρθηκε στον ρυθμό τον γηπεδούχων, έκανε πολλά λάθη και κυνηγούσε διαρκώς στο παιχνίδι. Μοναδικός διασωθέντας ο, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ρηχά νερά. Πέρα των 15 λαθών, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στους γηπεδούχους να πάρουν 17 επιθετικά ριμπάουντ.Δεν υπήρχε η απαιτούμενη προσήλωση στην άμυνα, ηβρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και παρέσυρε μαζί της το κοινό. Καλό καμπανάκι για τον, έτσι πρέπει να λειτουργήσει αυτή η ήττα ενόψει Μαδρίτης», είπε μεταξύ άλλων.

