Το σχόλιο Πετρίδη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί: «Δεν άξιζε κάτι καλύτερο, να ακούσει το καμπανάκι»

Δείτε πώς σχολίασε ο Γιώργος Πετρίδης την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Παρί με σκορ 84-80

Παναθηναϊκός: Το σχόλιο Πετρίδη για την ήττα από την Παρί

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε κάκιστη εικόνα στο Παρίσι, πλήρωσε λάθη, ριμπάουντ και χλιαρή άμυνα και υπέστη δίκαιη ήττα 84-80 από την Παρί, την πρώτη του στη φετινή Ευρωλίγκα.

Μετά την αναμέτρηση, ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη γαλλική πρωτεύουσα, Γιώργος Πετρίδης, σχολίασε τα στοιχεία που συνετέλεσαν στο αποτέλεσμα αυτό, τις «παθογένειες» που πλήρωσαν οι «πράσινοι», αλλά και τη συνέχεια με τη Ρεάλ σε δύο μέρες.



«Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Από νωρίς παρασύρθηκε στον ρυθμό τον γηπεδούχων, έκανε πολλά λάθη και κυνηγούσε διαρκώς στο παιχνίδι. Μοναδικός διασωθέντας ο Λεσόρ, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ρηχά νερά. Πέρα των 15 λαθών, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στους γηπεδούχους να πάρουν 17 επιθετικά ριμπάουντ.

Δεν υπήρχε η απαιτούμενη προσήλωση στην άμυνα, η Παρί βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και παρέσυρε μαζί της το κοινό. Καλό καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, έτσι πρέπει να λειτουργήσει αυτή η ήττα ενόψει Μαδρίτης», είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε το σχόλιο:
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα
