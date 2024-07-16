Τέλος εποχής!



Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ υπέβαλε την παραίτησή του μετά την απώλεια του δεύτερου σερί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον τελικό από την Ισπανία, επί γερμανικού εδάφους.

Τα «τρία λιοντάρια» ηττήθηκαν με 2-1 από τους Ίβηρες στο Βερολίνο, ενώ τρία χρόνια πριν έχασαν στα πέναλτι από την Ιταλία μέσα στο Γουέμπλεϊ.Ο 53χρονος προπονητής ήταν στον πάγκο της εθνικής του για 102 παιχνίδια τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ το συμβόλαιό του έληγε αργότερα φέτος.«Ως περήφανος Άγγλος, ήταν τιμή της ζωής μου να παίζω για την Αγγλία και είμαι προπονητής της Αγγλίας. Σήμαινε τα πάντα για μένα και τα έδωσα όλα, αλλά είναι ώρα για αλλαγή και για ένα νέο κεφάλαιο», ανέφερε αρχικά ο Σάουθγκεϊτ.«Η αποστολή που πήγαμε στη Γερμανία είναι γεμάτη από συναρπαστικά νεαρά ταλέντα και μπορούν να κερδίσουν το τρόπαιο που όλοι ονειρευόμαστε. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο και η υποστήριξή τους ήταν εκπληκτική για μένα. Είμαι οπαδός της Αγγλίας και θα είμαι πάντα. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω και να γιορτάσω, καθώς οι παίκτες συνεχίζουν να δημιουργούν πιο ιδιαίτερες αναμνήσεις και να συνδέσουν και να εμπνεύσουν το έθνος όπως ξέρουμε ότι μπορούν.Σε ευχαριστώ, Αγγλία - για όλα!», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.