Γιοβάνοβιτς για θρίαμβο ΠΑΟ: «Είναι νωρίς να καταλάβουμε τι έχουμε πετύχει - Δεν παραδοθήκαμε ποτέ»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ, αλλά και στα κέρδη της ομάδας του από τη μεγάλη αυτή πρόκριση.