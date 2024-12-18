Άλλο ένα «παράσημο» στην τεράστια καριέρα του στο NBA πρόσθεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε μία τρομερή εμφάνιση και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη (97-81) επί των Θάντερ στον τελικό του NBA Cup.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, όπως ήταν λογικό, αναδείχθηκε MVP του τουρνουά, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που είχε πάρει το ατομικό βραβείο στην πρώτη χρονιά της διοργάνωσης.

Πλέον ο «Greek Freak» και ο «βασιλιάς» είναι οι μοναδικοί με τέσσερα διαφορετικά MVP: της κανονικής διάρκειας, σε All-Star Game, σε τελικούς του NBA και το NBA Cup.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε triple-double με 26 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, καταφέρνοντας να πάρει άλλη μία σημαντική διάρκιση για τον ίδιο, πέρα από την ομάδα του που πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο με εκείνον στο ρόστερ της, μετά το πρωτάθλημα του 2021.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.