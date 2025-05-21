Ο σούπερ σταρ των Πέλικανς, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ταξιδεύει μαζί με την αποστολή της Φενέρμπαχτσε για το μεγάλο Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην προσπάθεια της τουρκικής ομάδας.

Με μέσο όρο 21,1 πόντους φέτος στο NBA, ο ΜακΚόλουμ θα βρεθεί στο πλευρό του μεγαλύτερου αδερφού του, Έρικ, που αποτέλεσε κομβικό παίκτη για τη Φενέρ από τον Ιανουάριο που πήγε στην ομάδα.

Ο Έρικ ξεχωρίζει με 11,5 πόντους κατά μέσο όρο, εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και σημαντική συνεισφορά σε ριμπάουντ και ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει μέχρι το Άμπου Ντάμπι και να παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (23/05, 18:00) για μια θέση στον τελικό.

