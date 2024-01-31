Επιστροφή στις νίκες με… περίπατο για τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν κανένα απολύτως πρόβλημα και νίκησαν με σκορ 79-62 την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ, ανεβαίνοντας στο 15-9 και συνεχίζοντας την πορεία τους για την τετράδα της Ευρωλίγκας!

Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο μπόρεσαν οι Ιταλοί να προβάλουν την οποιαδήποτε αντίσταση στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, αν και ακόμη και τότε οι γηπεδούχοι είχαν διαρκώς το προβάδισμα. Από τη δεύτερη περίοδο, η διαφορά ξέφυγε σε διψήφιο αριθμό και δεν έπεσε ποτέ, με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR να πανηγυρίζει μια από τις πιο εύκολες νίκες της σεζόν.

Πληθωρικό πρόσωπο επιθετικά για τους νικητές, με πρώτο σκόρερ τον Μάριους Γκριγκόνις που είχε 15 πόντους. Εξαιρετικός με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Ματίας Λεσόρ, ενώ το καλύτερό του ματς εδώ και καιρό έκανε ο Χουάντσο με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2/5 τρίποντα. X-factor ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ «μαέστρος» ήταν με 9 πόντους και 8 ασίστ ο Τζέριαν Γκραντ.

Από την Αρμάνι, ξεχώρισε με 16 πόντους ο Σαμπάζ Νέιπιερ, ενώ καλό ματς έκανε στον περιορισμένο χρόνο που αγωνίστηκε ο Νίκολα Μίροτιτς με 11 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί πως επέστρεψε στη δράση ο Λούκα Βιλντόσα μετά τον τραυματισμό του, ενώ ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι ήταν επίσης στη 12άδα αλλά δεν αγωνίστηκε.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με διάθεση να τρέξει και βρήκε τρίποντο στον αιφνιδιασμό με τον Γκραντ, ενώ ο Σιλντς έβαλε στο ταμπλό την Αρμάνι από κοντά για το 3-2. Το ξεκίνημα των δύο ομάδων ήταν αρκετά νευρικό με άστοχα σουτ και λάθη, με την Αρμάνι να ισοφαρίζει σε 4-4 χάρη στον Μέλι. Ο Γκραντ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους από μέση απόσταση, ενώ ο Καλαϊτζάκης σκόραρε λέι απ και στη συνέχεια δημιούργησε με δικό του κλέψιμο και ασίστ για τον Μήτογλου, με το σκορ να γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 10-6. Ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ έδωσε «πνοή» στην ομάδα του Αταμάν, και ευστόχησε ξανά από κοντά για το double score (12-6). Ο Μίροτιτς μπήκε στο ματς και σκόραρε από κοντά, όμως ο Μήτογλου του απάντησε για το 14-8. Ο Γκριγκόνις σκόραρε μετά από έξυπνη επαναφορά, ενώ ο Ναν έβαλε γκολ φάουλ για το 19-10. Ο Μίροτιτς έβαλε τρίποντο με εξαιρετικό στυλ και στη συνέχεια μία βολή, μειώνοντας σε 19-14, ενώ μια επίσκεψη του Ναν στη γραμμή έφερε το σκορ στο 21-14. Ο Χολ σκόραρε περίτεχνο λέι απ και διαμόρφωσε το 21-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Μάριους Γκριγκόνις σκόραρε δύσκολο λέι απ από κοντά, ενώ ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αγώνα (26-16). Ο Μίροτιτς απάντησε αμέσως, όμως ο Γκριγκόνις πήρε τη… σκυτάλη και βρήκε στόχο από μακριά για το 29-19. Ο Χουάντσο ήταν «καυτός» και βρήκε ξανά στόχο από τα 6,75μ., γράφοντας το 32-20 με εξαιρετική ψυχολογία, ενώ λίγο αργότερα βρήκε ξανά στόχο από μέση απόσταση για το 34-22. Ο Ναν και ο Νέιπιερ αντάλλαξαν σουτ από κοντά, ενώ ο Λεσόρ πήγε στη γραμμή και ευστόχησε μία φορά για το 37-24. Ο Χουάντσο ήταν ασταμάτητος και έβαλε δύσκολο λέι απ, ενώ ο Γκριγκόνις έκλεψε και πέτυχε γκολ φάουλ για το 42-24. Ο Αντετοκούνμπο με τον Πόιθρες αντάλλαξαν άλει ουπ καρφώματα για το 44-28, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με το «καλησπέρα» του δευτέρου μέρους, ο Λεσόρ έκλεψε στη μία πλευρά και έβαλε βολή στην άλλη για το 45-28. Ο Χολ μείωσε με δύσκολο λέι απ, ενώ ο Γάλλος σέντερ ξαναπήγε στη γραμμή για το 46-30. Ο Νέιπιερ έριξε κι άλλο τη διαφορά με ωραίο γκολ φάουλ (46-33), ενώ ο Πόιθρες συνέχισε την αντίδραση των φιλοξενούμενων με κάρφωμα για το 46-35. Ο Αντετοκούνμπο με τάπα και ο Γκριγκόνις με τρίποντο έδωσαν ξανά ρυθμό στους γηπεδούχους (49-35), ενώ ο Έλληνας σέντερ εξασφάλισε επιθετικό ριμπάουντ και ο Γκραντ ευστόχησε δύο φορές από μέση απόσταση για το 53-35. Οι Ιταλοί έδειξαν και πάλι αντίδραση με βολές Μίροτιτς και φλόουτερ ΜακΓκρούντερ (53-39), όμως ο Καλαϊτζάκης έστειλε στον… αέρα τον Μαυροβούνιο και σκόραρε για το 55-39, πριν ο Αντετοκούνμπο καρφώσει μπροστά του για το 57-41 της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Σιλντς μείωσε με φλόουτερ και ο Χάινς σκόραρε από κοντά για το 59-45. Ο Γκρικγόνις έδωσε μια λύση στους γηπεδούχους με φλόουτερ, ενώ ο Λεσόρ γύρισε ωραία και σκόραρε για το 63-46. Ο Σιλντς έριξε τη διαφορά με βολές, όμως ο εξαιρετικός Καλαϊτζάκης την επανέφερε αμέσως με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι για το 65-48. Η διαφορά άρχισε να ξεφεύγει, με τον Λεσόρ να καρφώνει εντυπωσιακά και τον Ναν να σκοράρει για τρεις, υπογράφοντας το 72-50. Ο Γάλλος σέντερ έγινε αποδέκτης μεγάλης πάσας και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ, ενώ από εκεί και πέρα ο χρόνος ήταν ελάχιστος ώστε να αλλάξει κάτι.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 44-28, 57-41, 79-62

