«Fussballliebe»… Σε απλή μετάφραση «ποδοσφαιρική αγάπη». Αυτό είναι και το όνομα που επέλεξαν οι διοργανωτές Γερμανοί για την μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στα γήπεδα, τα οποία θα φιλοξενήσουν το Euro του 2024.



Πρόκειται για την έξυπνη μπάλα, η οποία αποτελεί ένα δημιούργημα υψηλής τεχνολογίας και θα παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων των διαιτητών, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη βοήθεια.



Συγκεκριμένα, ένα μικροτσίπ στο εσωτερικό της μπάλας θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων των διαιτητών. Θα διαθέτει ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο μικροτσίπ που θα καταγράφει και θα στέλνει ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε διαιτητές και υπεύθυνους βιντεοσκόπησης. Αυτός ο αισθητήρας κίνησης στο κέντρο του εσωτερικού της μπορεί να ανιχνεύσει πάνω από 500 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως θα καταγράφει με ακρίβεια πότε ένας παίκτης αγγίζει την μπάλα.



Όπως επισημαίνει η Adidas, η τεχνολογία αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων για τα οφσάιντ αλλά και στις παραβάσεις με χέρι. Βέβαια, να σημειωθεί εδώ πως το σύστημα αυτό θα είναι ημι-αυτοματοποιημένο, με τους διαιτητές να έχουν τον τελικό λόγο σε αποφάσεις οφσάιντ.



«Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αποτελεί την κορυφή των διοργανώσεων εθνικών ομάδων στην Ευρώπη και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε πτυχή, από τους χώρους διεξαγωγής μέχρι τον εξοπλισμό, τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα. ποιότητας και απόδοσης. Είμαστε, όπως πάντα, βέβαιοι ότι η FUSSBALLLIEBE της adidas θα σημειώσει άλλο ένα βήμα στην κοινή μας αφοσίωση στην αριστεία», δήλωσε ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, τεχνικός διευθυντής της UEFA και επικεφαλής ποδοσφαίρου.



«Ο σχεδιασμός της FUSSBALLLIEBE αντιπροσωπεύει την κίνηση της μπάλας και την ενέργεια του παιχνιδιού μέσα από εμφανή σχήματα μαύρων φτερών που τονίζονται με πολύχρωμες άκρες, καμπύλες και κουκκίδες. Η χρήση έντονου κόκκινου, μπλε, πράσινου και πορτοκαλί γιορτάζει τόσο τη ζωντάνια που φέρνουν οι διαγωνιζόμενες εθνικές ομάδες στο τουρνουά όσο και την αγνή απλότητα του ποδοσφαίρου που προσελκύει τόση αγάπη από τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Οι εικονογραφήσεις καθενός από τα στάδια του τουρνουά εμφανίζονται στην μπάλα μαζί με το όνομα κάθε διοργανώτριας πόλης», υποστηρίζει η UEFA.



H μπάλα θα έχει εγκατεστημένη την τεχνολογία Connected Ball. Δηλαδή διαθέτει αισθητήρα κίνησης και επιτρέπει τη συλλογή εξακριβωμένων δεδομένων σχετικά με την κίνηση της μεταφέροντάς τα σε δευτερόλεπτα στο VAR. Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι θα χρησιμοποιούν εικόνες από κάμερες –όπως συμβαίνει ήδη– για να αποφασίσουν αν υπήρξε παράβαση με χέρι. Όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι της διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, η νέα αυτή τεχνολογία θα επιταχύνει τη διαδικασία των αποφάσεων για τέτοια ζητήματα και θα ενισχύσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους.



Εκτός από τη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα και μελανιού με βάση το νερό, η FUSSBALLLIEBE είναι κατασκευασμένη από πιο βιώσιμα βιολογικά υλικά από οποιαδήποτε προηγούμενη επίσημη μπάλα αγώνα της adidas. Κάθε στρώμα της μπάλας έχει προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει υλικά όπως ίνες καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμο, πολτό ξύλου και καουτσούκ. Κάθε μία από τις πόλεις υποδοχής θα λάβει 900 επιπλέον μπάλες για να τις δωρίσει τοπικά σε σχολεία, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και άλλες πρωτοβουλίες.



Αντιλαμβάνεται κανείς πως η μπάλα που θα χρησιμοποιείται στο τουρνουά προσφέρει όλες τις ανέσεις και τις απαραίτητες βοήθειες στη διαιτητική ομάδα. Το ενσωματωμένο μικροτσίπ «λύνει» τα χέρια των ρέφερι, οι οποίοι ασφαλώς και θα έχουν την πρώτη και την τελευταία κουβέντα. Ωστόσο, δεδομένα μειώνεται ο χρόνος λήψης αποφάσεων και αυτές θα γίνονται με μεγαλύτερη εγκυρότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.