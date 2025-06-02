Εθνική ομάδα: Ενσωματώθηκαν όλοι οι διεθνείς - Φεύγουν με ικανοποιητικό ρυθμό τα εισιτήρια

Με γεμάτο το «οπλοστάσιο» συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο ερχόμενα φιλικά με Σλοβακία (07/06) και Βουλγαρία (10/06) στο Παγκρήτιο.



Σήμερα, στην τρίτη προπόνηση της γαλανόλευκης που έγινε το απόγευμα στου Ρέντη, ενσωματώθηκαν όλοι οι διεθνείς. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν εξασφαλίσει περισσότερες ημέρες άδεια γιατί είχαν υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους, αλλά πλέον βρίσκονται άπαντες στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στην προπόνηση υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση και διάθεση από τους ποδοσφαιριστές, ενώ ο Σέρβος προπονητής παρακολούθησε όλους τους παίκτες του να βγάζουν το πρόγραμμα.



Ασφαλώς, αντιλαμβάνεται κανείς πως ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι για πλάνα και σκέψεις του Γιοβάνοβιτς, αφού πρόκειται για την πρώτη ημέρα που ήταν άπαντες παρόντες.



Όσον αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων, έχει φύγει ένας ικανοποιητικός αριθμός για το ματς με τη Σλοβακία. Εδώ μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας για τα δύο ερχόμενα φιλικά.

