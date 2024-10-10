Έπειτα και από το φινάλε της πρωινής σύσκεψης ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία το βράδυ στο «στολίδι» του Λονδίνου για την 3η αγωνιστική του Nations League, η UEFA έδωσε την έγκρισή της για να τιμηθεί όσο γίνεται περισσότερο η μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αφού δεν γινόταν ν' αναβληθεί το ματς, λόγω της αδυναμίας νέου προγραμματισμού σε άλλο χρονικό σημείο της σεζόν, αποφασίστηκε στο «Γουέμπλεϊ» απόψε, άπαντες να εκφράσουν το πένθος τους για τον σοκαριστικό θάνατο του διεθνή φουλ μπακ του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την πρώτη σέντρα του αγώνα των «τριών λιονταριών» με τη «γαλανόλευκη», ενώ, θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές και των δυο εθνικών ομάδων μαύρα περιβραχιόνια. Αυτό θα ισχύσει και για τους διαιτητές.

Το σχετικό αίτημα από πλευράς ΕΠΟ για τις ενέργειες με τις οποίες θα τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντα, είχε γίνει από το βράδυ της Τετάρτης μετά την είδηση που συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.