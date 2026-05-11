«Μεταγραφική» ενίσχυση για την Εσπανιόλ, στη… μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού από την Primera Division στο τέλος της σεζόν.

Με την ομάδα της Καταλονίας να προχωράει στην επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον Μόντσου, ως νέου αθλητικού διευθυντή, σήμερα (11/05).

«Η Εσπανιόλ ανακοινώνει τον διορισμό του Ραμόν Ροντρίγκεθ Βερδέχο, γνωστού ως "Μόντσι", ως νέου αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, έναν ρόλο από τον οποίο θα ηγηθεί ολόκληρου του αθλητικού τμήματος. Η άφιξη του Μόντσι ενισχύει την αθλητική δομή της Εσπανιόλ με μια από τις πιο γνωστές και αναγνωρισμένες προσωπικότητες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», ανέφερε η σχετική ενημέρωση.

Η Εσπανιόλ έχει μπροστά της τα παιχνίδια απέναντι σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Οσασούνα και Ρεάλ Σοσιεδάδ, που θα κρίνουν εν πολλοίς το μέλλον της και ενώ φιγουράρει στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα τη δεδομένη στιγμή.

